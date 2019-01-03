Güvenlik korucusu karlı yolda otomobilin kaymasını işte böyle engelledi

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Gölyurt Köyü’nden Gerger merkeze göreve giden güvenlik korucuları kar nedeniyle otomobil ilerlemeyince kendilerince bir yöntem buldu. Koruculardan birisi motor kaputunun üzerine oturarak otomobilin önüne ağırlık yaptı

Karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanan ve kayan otomobilin ilerleyebilmesi için bir korucu motor kaputunun üzerine oturdu. Otomobilin önüne ağırlık veren korucu otomobilin kaymasını engelledi.

Yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kar ve buz tutan yolda bu şekilde kilometrelerce ilerleyen güvenlik korucularının görev yerlerine sağ salim ulaştıkları öğrenildi. Bu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

(İHA)



