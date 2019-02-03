Güvercin uçururken hayatı karardı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.02.2019 08:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boş arazide beslediği güvercinleri uçururken elektriğe kapılan 22 yaşındaki genç, 45 günlük yaşam savaşının ardından hayata bağlandı. Kaza sonrası belden aşağısı kısmı felç geçiren genç, çalışamadığı için yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yardım bekliyor.

Güvercin uçururken hayatı karardı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi‘nde 28 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda yaşadığı mahallede bulunan bir boş arazide bir süre beslediği güvercinleri uçuran 22 yaşındaki Sabri Akdemir, bir süre oyalandıktan sonra arazide bulunan elektrik direğine dokundu.

Dokunduğu direkteki kaçak sebebi ile elektriğe kapılan Akdemir, ağır yaralandı. Bir süre sonra boş araziye gelen Akdemir’in amcası Mehmet Akdemir’i baygın halde buldu. Yeğenin vücudunda yanıklarını gören Mehmet Akdemir, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sabri Akdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.

45 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

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Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Akdemir, 45 gün kaldığı yoğum bakımda hayat savaşı verdi. 45 gün boyunca yapılan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Akdemir, 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşi Melike Aslı Akdemir ve 4 aylık bebeği Uğur ile birlikte babasının Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan evinde yaşayan Akdemir, kolunda ve ayağındaki damarlarda oluşan hasarlar nedeni ile kısmi felçli halde yaşıyor. Evinin oturma odasında bulunan koltukta eşinin ilgilendiği Akdemir, çalışmaması sebebi ile büyük maddi sorunlar yaşıyor. Hasta yatağının olmaması sebebi ile vücudunda büyük ağrılar oluştuğunu söyleyen Akdemir, bir yandan da 9 kişinin olduğu evdeki ailenin yaşadığı maddi sorunlarla boğuşuyor.

'ŞİMDİ YATAĞA MAHKUM KALDIM'

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Yaşadığı olay sonrasında çalışamaması sebebi ile ailesinin mağdur olduğunu ifade eden Akdemir, bir yandan hayata tutunmanın sevincini yaşarken diğer yandan da yaşadığı maddi sorunlar nedeni ile üzüldüğünü ifade ederek, "Güvercinlerimi besledikten sonra amcamı aradım. Güvercinlerin olduğu bir kahvehaneye gidecektik. Yol kenarında amcamı beklerken elimi direğe dokundurdum. Sanırım ağaçların dallarının tele değmesi nedeni ile elektriğe kapıldım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Benim kolumun biri bitik. Ayağımın damarları da koptuğu için yüzde 50 sakat. Ben eskiden serbest olarak çalışıyordum. Güvercin alıp satıyordum. Şimdi de yatağa mahkum kaldım" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'

Eşinin yaşadığı olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Melike Aslı Akdemir ise yetkililerden yardım isteyerek, "Eşimi elektrik çarptığında biz çok kötüydük. Allah’a dua ettik, onu küçük çocuğuna bağışlasın diye. 4 buçuk aylık çocuğumuzla ortada kaldık. Sadece yardım istiyoruz yetkililerden. Çocuğumuzun masraflarını karşılayamıyoruz. Eşim kanepede yatıyor, gece beli tutuluyor. Ağlıyor, ‘Ağrım var’ diye, bu koltukta uyuduğu için. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, Yardım edin. 45 gün yoğun bakımda kaldı. Çok üzüldük, maddi durumuz da kötü. Sadece kayınbabam çalışıyor. Kayınvalidemin evinde yaşıyoruz. Onun kirasını bile ödeyemiyoruz. Buradan sesleniyoruz Cumhurbaşkanımıza, bize el uzatın" diye konuştu. (İHA)

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Kocaeli güvercin Körfez sabri akdemir

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Artık güvercin ler ona bakar
Eskiden kuçculara kız verilmezmiş damda kuş uçururken düşüp ölecek kızımız dul kalacak diye...
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