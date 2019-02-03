Güvercin uçururken hayatı karardı!

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Akdemir, 45 gün kaldığı yoğum bakımda hayat savaşı verdi. 45 gün boyunca yapılan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Akdemir, 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşi Melike Aslı Akdemir ve 4 aylık bebeği Uğur ile birlikte babasının Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan evinde yaşayan Akdemir, kolunda ve ayağındaki damarlarda oluşan hasarlar nedeni ile kısmi felçli halde yaşıyor. Evinin oturma odasında bulunan koltukta eşinin ilgilendiği Akdemir, çalışmaması sebebi ile büyük maddi sorunlar yaşıyor. Hasta yatağının olmaması sebebi ile vücudunda büyük ağrılar oluştuğunu söyleyen Akdemir, bir yandan da 9 kişinin olduğu evdeki ailenin yaşadığı maddi sorunlarla boğuşuyor.

'ŞİMDİ YATAĞA MAHKUM KALDIM'

Yaşadığı olay sonrasında çalışamaması sebebi ile ailesinin mağdur olduğunu ifade eden Akdemir, bir yandan hayata tutunmanın sevincini yaşarken diğer yandan da yaşadığı maddi sorunlar nedeni ile üzüldüğünü ifade ederek, "Güvercinlerimi besledikten sonra amcamı aradım. Güvercinlerin olduğu bir kahvehaneye gidecektik. Yol kenarında amcamı beklerken elimi direğe dokundurdum. Sanırım ağaçların dallarının tele değmesi nedeni ile elektriğe kapıldım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Benim kolumun biri bitik. Ayağımın damarları da koptuğu için yüzde 50 sakat. Ben eskiden serbest olarak çalışıyordum. Güvercin alıp satıyordum. Şimdi de yatağa mahkum kaldım" dedi.

'ÇOCUĞUMUZUN MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'

Eşinin yaşadığı olayın kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Melike Aslı Akdemir ise yetkililerden yardım isteyerek, "Eşimi elektrik çarptığında biz çok kötüydük. Allah’a dua ettik, onu küçük çocuğuna bağışlasın diye. 4 buçuk aylık çocuğumuzla ortada kaldık. Sadece yardım istiyoruz yetkililerden. Çocuğumuzun masraflarını karşılayamıyoruz. Eşim kanepede yatıyor, gece beli tutuluyor. Ağlıyor, ‘Ağrım var’ diye, bu koltukta uyuduğu için. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, Yardım edin. 45 gün yoğun bakımda kaldı. Çok üzüldük, maddi durumuz da kötü. Sadece kayınbabam çalışıyor. Kayınvalidemin evinde yaşıyoruz. Onun kirasını bile ödeyemiyoruz. Buradan sesleniyoruz Cumhurbaşkanımıza, bize el uzatın" diye konuştu. (İHA)

