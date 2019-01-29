TREND

Güvercinlerine yılda öyle bir para harcıyor ki!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 29.01.2019 11:21 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Yusuf Demirel (50) henüz 10 yaşındayken başladığı evcil güvercin hobisini büyük bir sevgiyle sürdürüyor. 300 evcil güvercin besleyen Demirel, kuşları için yılda yaklaşak 50 bin lira harcama yaptığını söyledi.

Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Demirel'in kuşlara olan sevgisi çocukkken başladı. Yılllardır evcil güvercin hobisini, büyük bir sevgiyle sürdüren Demirel, evinde ve işlettiği çay ocağında 300 evcil güvercine büyük bir özenle bakıyor. Demirel, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor.

besledigi-guvercinler-icin-yilda-50-bin-lira-harcama-yapiyor_2161_dhaphoto5

Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 100 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılabilen evcil kuşlarına yılda 50 bin TL harcadığını belirtti. 5 ay önce mahallede açtığı 'Hacıbabanın yeri' çay evinin alt katını kümes yaparak kuşları beslemeye başlayan Demirel, evinde ve çay ocağında beslediği 300 kuş için yılda 30 ton yem, buğday, arpa, aspir ve mısır aldığını ifade etti.

besledigi-guvercinler-icin-yilda-50-bin-lira-harcama-yapiyor_2161_dhaphoto3

"40 YILDIR VAN'DA KUŞ BESLİYORUM"

Demirel, halk arasında 'Van kuşu' olarak bilinen evcil güvercin kuşlarının en önemli özelliğinin havada fazla kalması olduğunu, en fazla kalan kuşun maddi değerinin 5 ile 20 bin TL arasında olduğunu kaydederek, "Bu yıl elimde 20 bin TL'lik kuş yok. Yaklaşık 40 yıldır Van'da kuş besliyorum. Van güvercinlerinin çeşitli türleri var. Bunlar Karakuyruk, sıfır kuyruk, tavuk kuyruk, süt beyaz ve Van arabı diye biliniyor. Kuşlarım için çay ocağımın bodrum katı ve evimin çatı katında kümesler yaptırdım. Kuşlar için, yılda 5 ton buğday, arpa, aspir, besi yemi ve mısır alıyorum."

besledigi-guvercinler-icin-yilda-50-bin-lira-harcama-yapiyor_2161_dhaphoto4

"İNSANLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

"Benim hayatım kuşları beslemekle geçti. Henüz 10 yaşındayken abimle birlikte başladı bu merak. Van kuşunun özelliği, havada çok uçup 7-8 saat kalabiliyor. İnişe geçtiklerinde de takla atıyor. Havada en çok kalan kuş, değeri en yüksek olan kuş olarak seçiliyor. Bunun için de her yıl kuş fesvilali düzenleniyor. Birinci gelene ödül veriliyor. Van genelinde yaklaşık 2 bin kişi festivalde bir araya geliyor. Çay ocağımın camlarında kuş resimleri yer aldığı için müşterilerin de dikkatini çekiyor. Bu sayede insanlar buraya büyük ilgi gösteriyor" dedi.

besledigi-guvercinler-icin-yilda-50-bin-lira-harcama-yapiyor_2161_dhaphoto1

DHA

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Saatlerce arandı, böyle bulundu! Nedenine çok şaşıracaksınızSaatlerce arandı, böyle bulundu! Nedenine çok şaşıracaksınız
Rüyada nar görmek ne anlama gelir?Rüyada nar görmek ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvercin Van ipekyolu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

Tam 45 santimetre! Doktorlar gözlerine inanamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Van'da inanılmaz görüntü! Donmuş tilkiyi gören şaştı kaldı

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Kocam evde yok diyerek eve çağırdığı adama dehşeti yaşattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasından korktu, camiye kaçtı

Saatlerce arandı, böyle bulundu! Nedenine çok şaşıracaksınız

Rüyada nar görmek ne demektir? Rüyada nar görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada nar görmek ne anlama gelir?

Adana'da büyük tartışma yaratmıştı! 'Dalga geçenler de var' dedi, kararı açıkladı

'Dalga geçenler de var' dedi, kararı açıkladı

Motosikletiyle dükkana daldı: Yabancı değilim ağabey

Motosikletiyle dükkana daldı: Yabancı değilim ağabey

Zonguldak'ta korkunç olay! Parçalanmış halde bulundu

Zonguldak'ta korkunç olay! Parçalanmış halde bulundu

'Pes' dedirten olay! Çoğalsın diye bırakılan balıkları avladılar, soruşturma başlatıldı

'Pes' dedirten olay! Belediye Başkanı: Hepimizi çok üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.