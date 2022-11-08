Güzel DJ isyan etti! ''Giyinmeseydin diyenlerden aptal olduğumu söyleyenlere kadar...''

Alanında başarı gösterip kısa sürede ün kazanan genç DJ Brooklyn Elliott, bir sosyal medya paylaşımında sırf kadın olduğu için aldığı rahatsız edici yorumları paylaştı. Anlattıklarıyla kullanıcıları şaşırtan Elliott, bu yorumların daha çok onun hiçbir performansını izlememiş insanlardan geldiğinin de altını çizdi.

VARSAYIMLARI ŞAŞIRTTI

Genç kadın, birçok kişinin kendisinin sahneye sadece müziği açıp dans etmek için çıktığını düşündüğünü, ya da setlerinin önceden hazırlanmış canlı setler olmadığını söylediklerini yazdı.

Bazıları da ona bu işi kazandıranın görünüşü olduğunu ya da bu konuma gelmek için çok da çalışmadığını iddia ettiklerini anlattı.

'KADIN BİR DJ OLARAK ALDIĞIM APTALCA YORUMLAR'

Gelen yorumlardan biri de açık giyinmesiyle ilgiliydi. Zaman zaman ''Giyinmeseydin'' tarzında eleştiriler aldığını söyleyen DJ, tüm bunları dans ettiği bir video görüntüsüyle paylaştı.

Birçok kullanıcı bunu bir başkaldırı olarak yorumladı çünkü videonun başlığı da 'Kadın bir DJ olarak aldığım aptalca yorumlar' şeklindeydi.

Neyse ki hayranları ve bir milyonluk geniş takipçi kitlesi de onu destekledi. Birçoğu bu yorumların kaynağının kıskançlık olduğunu savundu ve Elliott'a övgüler yağdırarak onu motive ettiler.



