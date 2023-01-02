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Güzel Günler'de başlayan aşk gerçek oldu! Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti

02.01.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel Günler dizisinde aynı sahneleri paylaşan Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan ettiler. Leyla Tanlar, Burak Dakak ile ilişkilerinin başladığı haberini beraber çekildikleri fotoğraf ile sosyal medya hesabında paylaştı.

Güzel Günler'de başlayan aşk gerçek oldu! Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti

Sezonun yeni dizilerinden biri olan Güzel Günler'de sette başlayan aşk gerçek oldu. Oyuncu Leyla Tanlar ve Burak Dakak Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Beraber fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen taze çift o görselleri takipçileriyle paylaştılar.

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GÜZEL GÜNLER'DE BAŞLAYAN AŞK GERÇEK OLDU

25 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Tanlar kendisinden 1 yaş küçük Burak Dakak ile ilişki yaşamaya başladı.

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Güzel Günler'in dizisinde de çift olarak rol alan ikili sette başlayan aşkı gerçekleştirmiş oldular.

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Çift beraberliklerini fotoğraf paylaşımı ile duyurdular.


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