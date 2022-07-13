MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güzel oyuncu Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! "Her halinle güzelsin"

Güzel oyuncu Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! "Her halinle güzelsin"

13.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Aslı Enver sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Güzelliği, fiziği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken yıldız isim, son olarak Instagram hesabından derin göğüs dekolteli pozlarını paylaştı. Aslı Enver'in bu pozlarına beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! "Her halinle güzelsin"

Son olarak Netflix ekranlarında Sen Yaşamaya Bak adlı filmde canlandırdığı Melisa karakteriyle herkesin beğenisini kazanan güzel oyuncu Aslı Enver, Instagram pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Çekimleri bir kenara bırakan ve tatile çıkan güzel oyuncu derin göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Her fırsatta özel hayatıyla ilgili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Aslı Enver, son paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

293278373_1101338547484527_5107020871494803244_n

Muhteşem fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, derin göğüs dekolteli pozlarıyla mest etti.

293302832_3179005482341176_3264098064717953964_n

Aslı Enver'in cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

293112042_2050498871788466_4689769796875569500_n

Takipçilerinden bazıları Aslı Enver'in pozlarına kayıtsız kalamadı ve "Her halinle güzelsin" yorumlarında bulundu.

292952926_283370267318786_7783551084948250914_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ceylan'ın en zor günü! Ablasının cenazesinde ayakta duramadıCeylan'ın en zor günü! Ablasının cenazesinde ayakta duramadı
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
Masterchef şampiyonu Serhat son haliyle tanınmaz halde! Görenler şoke oldu...Masterchef şampiyonu Serhat son haliyle tanınmaz halde! Görenler şoke oldu...
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Instagram göğüs dekolte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Benzin ve motorin için sevindiren haber geldi!

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Kocasını kadın kıyafetiyle görmüştü! Yeni gelişme...

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Böyle geldiler

Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Böyle geldiler

Yabancı uyruklu kişi darp edilmişti! Telefonu incelendiğinde...

Yabancı uyruklu kişi darp edilmişti! Telefonu incelendiğinde...

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

ABD’de Türkiye ile ilgili önemli gelişme! Geri çektiler…

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

Annesi çalıştı! Zehra tatilde şov yaptı

İlginizi Çekebilir

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

Yenidoğan bebeğini sattı! “Burun ameliyatım için...”

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

''Katili o'' dediler! İşlemediği suçu itiraf etsin istediler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

Karısı para karşılığında tuttu! “Eşim öldü, dulum” demişti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.