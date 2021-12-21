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Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

21.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin, Hayat Bilgisi gibi güçlü yapımlarda rol alan güzel oyuncu Aslı Enver, yalnızca kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Aslı Enver'in kız kardeşi Anıl Enver'i görenler, ''Güzellik genetik'' demeden edemedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.

1984 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Türkiye'ye döndükten sonra uyum problemi yaşayan Aslı Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Tiyatroyla güçlü bir bağ kuran Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Kariyerinin başında kısa filmde rol alan Aslı Enver, ilk olarak Uzay Sitcomu isimli bir dizide oynadı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Sonrasında Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Ardından Suskunlar, Kayıp, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi gibi yapımlarda rol aldı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Geçmişte meslektaşı Birkan Sokullu ile evli olan Enver, ilerleyen yıllarda Murat Boz ile aşk yaşadı. Evleneceği beklenilen çift, ani bir şekilde yollarını ayırdı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Aslı Enver'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görenler şaştı kaldı.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan Anıl Enver, güzelliğiyle dikkat çekti.

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!


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Anahtar Kelimeler:
Babil dizisi Aslı Enver
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