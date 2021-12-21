Güzel oyuncu Aslı Enver'in kardeşi Anıl Enver güzelliğiyle görenleri büyüledi!

En son Babil dizisinde rol alan ve Skandal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Aslı Enver, magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Anıl Enver, güzelliğiyle bakana bir daha baktırdı.

1984 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Aslı Enver, 12 yaşına kadar Londra'da yaşadı.

Türkiye'ye döndükten sonra uyum problemi yaşayan Aslı Enver, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu.

Tiyatroyla güçlü bir bağ kuran Aslı Enver, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

Ardından Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirdi.

Kariyerinin başında kısa filmde rol alan Aslı Enver, ilk olarak Uzay Sitcomu isimli bir dizide oynadı.

Sonrasında Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde ilk başrol deneyimini yaşadı.

Ardından Suskunlar, Kayıp, Mutlu Ol Yeter, Kış Güneşi gibi yapımlarda rol aldı.

Geçmişte meslektaşı Birkan Sokullu ile evli olan Enver, ilerleyen yıllarda Murat Boz ile aşk yaşadı. Evleneceği beklenilen çift, ani bir şekilde yollarını ayırdı.

Aslı Enver'in gözlerden uzak tuttuğu kız kardeşi Anıl Enver'i görenler şaştı kaldı.

Tam adı Anıl Hıybeti Enver olan Anıl Enver, güzelliğiyle dikkat çekti.



