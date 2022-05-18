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  4. Güzel oyuncu İlayda Akdoğan çimlerde sere serpe poz verdi! "Yandı buralar"

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan çimlerde sere serpe poz verdi! "Yandı buralar"

18.05.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu ve Youtuber olan İlayda Akdoğan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Son olarak 2020 yılında Masallardan Geriye Kalan filminde Hece karakterini canlandıran İlayda Akdoğan, pozlarıyla adından söz ettiriyor. Çimlerde uzanarak sere serpe poz veren güzel oyuncu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan çimlerde sere serpe poz verdi! "Yandı buralar"

2020 yılında Masallardan Geriye Kalan filminde Hece karakterini oynayarak, ilk başrol filmini canlandıran İlayda Akdoğan, sosyal medyanın sevdiği isimler arasında yer alıyor. Çok yakında Disney Plus'ta yayınlanacak olan Gri dizisinde Ceyda karakterine hayat verecek olan İlayda Akdoğan, sosyal medyada yayınladığı pozlarıyla konuşuluyor.

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İlayda Akdoğan, İranlı basketbolcu Roham Kabir ile birlikteliğini sürdürmeye devam ediyor. 2020 yılında Roham Kabir'le buluşmak için İran Tahran şehrine giden ancak COVID-19 pandemisi sırasında uçuşların iptali nedeniyle orada mahsur kalan Akdoğan, 4 ay sonra Türkiye'ye geri dönebilmişti.

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GRİ DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNECEK

Gri dizisi, Disney Plus'ta yakında yerini alacak. Dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Alican Yücesoy yer alacak. İlayda Akdoğan ise bu dizide Ceyda karakterine hayat verecek ve uzun bir süre sonra yeniden sevenleriyle buluşacak.

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SERE SERPE POZU ÇOK KONUŞULDU

Her paylaşımında güzelliği ve güzel fiziğini ortaya koyan güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından mini şortlu bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında yüz üstü çimlere uzanarak poz veren güzel oyuncuya yüzlerce yorum yapıldı.

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Fotoğrafın altına yorum atan takipçileri, "Allahım bu ne güzellik" ve "Resmen yandı buralar" gibi ifadeler kullandı.

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