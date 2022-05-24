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Güzel oyuncu İlayda Alişan eski halini paylaştı! Görenler adeta gözlerine inanamadı...

24.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yakında yayın hayatına girecek olan Seversin dizisinin başrol oyuncularından İlayda Alişan, Instagram paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Dizide Asya karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu İlayda Alişan, çocukluk yıllarındaki fotoğrafını paylaşarak takipçilerini şoke etti.

Güzel oyuncu İlayda Alişan eski halini paylaştı! Görenler adeta gözlerine inanamadı...

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili sık sık Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, son olarak çocukluk halini paylaştı. Ablasıyla birlikte çocukluk yıllarındaki fotoğrafını paylaşan İlayda Alişan'a binlerce beğeni ve yorum geldi.

SON PAYLAŞIMI MEST ETMİŞTİ

Son olarak Instagram hesabından hafif göğüs dekolteli elbisesiyle paylaşımda bulunan güzel yıldız, gülüşü ve sempatikliğiyle herkesi mest etti.

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Alişan'ın birçok takipçisi, "Bu nasıl bir güzellik, öleceğim" ve "Aşığınım" tarzında yorumlarla sevgilerini dile getirdi.

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ÇOCUKLUK HALİNİ GÖRENLER ŞOKE OLDU

Güzel oyuncu İlayda Alişan son olarak çocukluk yıllarındaki halini Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu şimdilerde muhteşem bir güzelliğe sahipken, çocukluk yıllarındakiyle şuan ki benzerliği dikkat topladı.

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İlayda Alişan paylaşımında ablasının doğum gününü kutlarken, "İyi ki doğdun ablacım. Annem ve babamdan beni istediğin, daha kendin küçücükken beni büyüttüğün, benimle birlikte büyüdüğün, bugünüme getirdiğin, ellerimi bir an olsun bırakmadığın için teşekkür ederim.. yeryüzünde senden daha fedakar ve kalbi çiçek bahçeleri gibi olan birini tanımıyorum. Dünyanın en iyi ablası ve en iyi küçük annesi sensin.. Seni çok seviyorum. Ama Ayşe Nil’i daha çok" ifadelerine yer verdi.

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İlayda Alişan
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