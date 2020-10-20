Güzel oyuncu isyan etti: 'Kim çıkarıyor bunları!'

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir habere göre, Orphan Black dizisinde canlandırdığı Sarah Manning karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Tatiana Maslany'in Disney+ dizisi She-Hulk'ta Jennifer Walters’ı canlandıracağı iddia edildi. Tatiana Maslany, tüm duyuru ve tebriklere rağmen Marvel dizisinde She-Hulk karakterini canlandırmayacağını söyledi.

Sadece resmi projeleri duyuran; tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb'de Kanadalı oyuncunun dizide rol alacağını açıkladı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Konuyla ilgili Sudbury Star’a konuşan Maslany "Bu aslında gerçek değil ve kontrolden çıkmış bir basın bülteni gibi. Kesinlikle böyle değil. Geçmişte bu şeylerle ilişkilendirildim ve basın bunun hakkında konuşmaya başladı ancak aslında böyle bir şey yok, ne yazık ki" dedi. 35 yaşındaki oyuncu "Bu tür şeylerin nereden çıktığını bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz, hiçbir fikrim yok" diye konuştu. Son olarak HBO kanalının Perry Mason dizisinde boy gösteren Maslany'in She-Hulk'ta rol alacağı ilk Deadline'da yer almıştı.

