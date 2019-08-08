Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!

Avustralya'da yayınlanan My Kitchen Rules isimli yetenek yarışmasıyla ünlenen Zana Pali, eşi ve oğluyla birlikte uzun bir İtalya tatiline çıktı.

Instagram hesabından sık sık tatil paylaşımları yapan Pali'nin, tatil esnasında değeri 42 bin doları bulan 17 farklı elbise giydiği fark edildi.

Her biri ünlü tasarımcıların elinden çıkan kıyafetlerin değeri dudak uçuklatırken, koleksiyonun çoğunun dünyanın en pahalı markalarından oluştuğu görüldü.

Ayrıntılı nakışlarla bezeli bu kıyafetlerin toplam değeri 42 bin dolar...

Asıl mesleği avukatlık olan televizyon yıldızı, tatil boyunca Taormina, Sicilya, Puglia ve Tropea'yı ziyaret etti.

Daily Mail'in haberine göre, Zana Pali, Avustralya'nın Melbourne kentinde bir İtalyan kafesi açmayı planlıyor.



