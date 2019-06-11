Güzelim çocuklara bunu neden yaptınız!

Şimdiye dek, muhtemelen yaşlı insanlara benzeyen bebekler ya da çocuklar görmüşsünüzdür. Ancak o durum çocuğun imajıyla alakalı değildir. Malesef sizler için derlediğimiz bu komik fotoğraflarda çocukların giyim tarzları ve imajları ile resmen yaşlı birer nine ve dede gibi görünmeleri oldukça enteresan bir anı olmuş. Bu insanlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çocukluk fotoğraflarına baktıklarında kesinlikle gençleştiklerini hissedecekler.

İşte o komik çocukluk fotoğrafları...

Tam bir komşu teyze...

13 yaşındayken 70 gibi görünmeyi başarmış!

Anaokulun ilk günü hatırası!

Çocukken orta yaşlı bir erkek gibi görünüyordum

40 yaşında göründüğümde aslında 12'ydim.

Evet, öyleyse en iyi arkadaşımın 60 yaşında gibi görünen kızı...

Bana şımarık büyükanneyi verin!

Bu yüzden lisede hiç kız arkadaşım olmadı. 14 yaşındayken 35 gibiydim.

9. sınıfta yaşlı bir adam gibi göründüm

Eşim 4. sınıfta 40 yaşındaki bir resepsiyonistti!

60 yaşında görünmeyi başarmışım!

Burada 7 yaşındayım!

Blunder Kardeşler, 1994 dolaylarında. Morlu olan dayı benim!

Arkadaşımın mezuniyet resmi. Görünüşe göre sanat öğretmeni oldu!

1981'de doğdum, 1992'de 55 oldum!

O zaman lise balosuna gittim ve 45 yaşındaki bir kadın gibi görünüyordum!

Lisenin ilk günü! Görünüşe göre 70 yaşındaki bir adam olarak liseye başlamışım

Burada 10 yaşındayım!

2. sınıftan selamlar!

Bu fotoğraf 90'ların başında çekildi!





