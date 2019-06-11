Mynet Trend

Güzelim çocuklara bunu neden yaptınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Utanç verici çocukluk fotoğrafları ile karşımıza çıkan bu çocuklar yaşlarından o kadar büyük görünüyorlar ki neredeyse büyümeden yaşlandırılmışlar. Akıllardaki tek soruysa bu çocukları neden bu hale soktunuz anneler, babalar!

Güzelim çocuklara bunu neden yaptınız!

Şimdiye dek, muhtemelen yaşlı insanlara benzeyen bebekler ya da çocuklar görmüşsünüzdür. Ancak o durum çocuğun imajıyla alakalı değildir. Malesef sizler için derlediğimiz bu komik fotoğraflarda çocukların giyim tarzları ve imajları ile resmen yaşlı birer nine ve dede gibi görünmeleri oldukça enteresan bir anı olmuş. Bu insanlar, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları çocukluk fotoğraflarına baktıklarında kesinlikle gençleştiklerini hissedecekler.

İşte o komik çocukluk fotoğrafları...

Tam bir komşu teyze...

59ce3e382030e_PxVQmUx__605

13 yaşındayken 70 gibi görünmeyi başarmış!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-239-5cf77ef15c9e9__605

Anaokulun ilk günü hatırası!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-209-5cf65e3058042__605

Çocukken orta yaşlı bir erkek gibi görünüyordum

5cf65dee9fdc8_KVMehLA6uI62yqluExxH15X6pONJLM_KacZ1PLy0DtE__605

40 yaşında göründüğümde aslında 12'ydim.

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-68-5cf658949771a__605

Evet, öyleyse en iyi arkadaşımın 60 yaşında gibi görünen kızı...

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-216-5cf1210e17fe7__605

Bana şımarık büyükanneyi verin!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-63-5cf6562fb2ae8__605

Bu yüzden lisede hiç kız arkadaşım olmadı. 14 yaşındayken 35 gibiydim.

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-8-59ca1ed79203f__605

9. sınıfta yaşlı bir adam gibi göründüm

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-14-59ca21dc961aa__605

Eşim 4. sınıfta 40 yaşındaki bir resepsiyonistti!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-64-5cf6565963091__605

60 yaşında görünmeyi başarmışım!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-60-59cba50a59c60__605

Burada 7 yaşındayım!

5cf6599872a5f_yDoGrGbMTqgkDBNXOdwIBhEpFGAECEBr1zdJkbBXymU__605

Blunder Kardeşler, 1994 dolaylarında. Morlu olan dayı benim!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-2-5cf657f983633__605

Arkadaşımın mezuniyet resmi. Görünüşe göre sanat öğretmeni oldu!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-300-59ce06d8eca3f__605

1981'de doğdum, 1992'de 55 oldum!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-66-59d61917061e1__605

O zaman lise balosuna gittim ve 45 yaşındaki bir kadın gibi görünüyordum!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-210-5cf0ee2802683__605

Lisenin ilk günü! Görünüşe göre 70 yaşındaki bir adam olarak liseye başlamışım

5cf65afa680ca_4itwlckrbh3z__605

Burada 10 yaşındayım!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-203-5cf65aad10456__605

2. sınıftan selamlar!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-10-59ca1fa8dbeb8__605

Bu fotoğraf 90'ların başında çekildi!

funny-embarrassing-childhood-photos-kids-looking-older-65-59d6187432af6__605

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Doğadan bizi şaşırtacak 10 fotoğrafDoğadan bizi şaşırtacak 10 fotoğraf
Hayatı sorgulayacaksınız! Gelişelim derken dönüştük mü?Hayatı sorgulayacaksınız! Gelişelim derken dönüştük mü?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler komik fotoğraflar çocukluk hatırası çocukluk fotoğrafları yaşlı

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için kuvvetli sağanak uyarısı

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Küçük çocuğun RTÜK'e şikayet ettiği dizi ortaya çıktı!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

Tehlikeli gerginlik! Suriyeliler ve mahalleli birbirine girdi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Merak etti yine erkek oldu

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Hatipoğlu'nun en zor yayını! Acun'a hisleri olduğunu söyleyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkenin tamamında internet bağlantısı kesildi!

Ülkenin tamamında internet bağlantısı kesildi!

Bir dişi için savaştılar! İnanılmaz anları o fotoğrafladı

Bir dişi için savaştılar! İnanılmaz anları o fotoğrafladı

Doğadan bizi şaşırtacak 10 fotoğraf

Doğadan bizi şaşırtacak 10 fotoğraf

Bu çizimler size hayatınızı sorgulatacak! Popüler kültürün kölesi mi olduk?

Hayatı sorgulayacaksınız! Gelişelim derken dönüştük mü?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'in sevilen oyuncusu Aydan Taş'ın son haline bakın

Artık o diziyle tanınıyor! Son hali bambaşka

Harry Potter'daki Dobby geri mi döndü!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.