Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Güzelleşmek isterken hayatının hatasını yaptı! Kullandığı ürünü çoğu kadın yüzüne sürüyor: "80 yaşında görünüyorum"

Cilt bakımı rutinine son zamanların en popüler ürününü ekleyen bir kadın hayatının hatasını yaptı. Ürünü kullandıktan sonra güneşe maruz kalınca cildinde hasar oluştu.

Güzelleşmek isterken hayatının hatasını yaptı! Kullandığı ürünü çoğu kadın yüzüne sürüyor: "80 yaşında görünüyorum"
Jale Uslu

Cilt bakımı üzerine içerikler üreten bir kadın, bir ürünü kullandıktan sonra güneşe maruz kalınca cildinde büyük hasar meydana geldi. "Bu bir filtre değil, 80 yaşında görünüyorum" diyen kadın, korkunç durumu anlattı.

1-5

YANLIŞ ZAMANDA KULLANDI

Son zamanlarda oldukça popüler bir ürün olan retinol kullanan kadın, hayatının hatasını yaptı. Gündüz kullanılması önerilmeyen retinol sürüp güneşe çıkan kadının yüzü tahriş oldu. Kullanıcı, ürünün etkisini "Yüzümde asit var gibi hissediyorum" sözleriyle anlattı.

0

80 yaşında gibi göründüğünü belirten kadın "Kabarıyor, yanıyor, sanki yüzümde yapıştırıcı gibi hareket ettiremiyorum" dedi. Yaşanan durumu değerlendiren Dr. Shafer, "Kötü bir güneş yanığı sonrası iyileşmenin ne kadar sürdüğünü düşünün. Bu yüzden önlem almak çok önemli," ifadelerini kullandı.

0 (1)

Yaz aylarında ya da sıcak iklimlerde güneşe duyarlı ürünleri azaltmak gerekir. Güneş veya lazerle bu tür ürünler kesinlikle karıştırılmamalı" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kan donduran olay! Kız arkadaşının kaşını koparttı! Kan donduran olay! Kız arkadaşının kaşını koparttı!
Sosyal medya fenomeni intihar etti! Sosyal medya fenomeni intihar etti!

Anahtar Kelimeler:
güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya Trump'ın ezber bozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Dünya Trump'ın ezber bozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Hakan Çalhanoğlu bombası patladı! İtalyanlar imza için tarih verdi

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Sınava giremedi ama genç kız bir günde rekor kırdı!

Her kadın kullanıyor! Güzelleşmek isterken o ürün cildini mahvetti!

Her kadın kullanıyor! Güzelleşmek isterken o ürün cildini mahvetti!

Kan donduran olay! Kız arkadaşının kaşını koparttı!

Kan donduran olay! Kız arkadaşının kaşını koparttı!

Yeni siber casus SparkKitty keşfedildi! "Ekran görüntülerini saklamayın" uyarısı...

Yeni siber casus SparkKitty keşfedildi! "Ekran görüntülerini saklamayın" uyarısı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.