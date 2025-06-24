Güzelleşmek isterken hayatının hatasını yaptı! Kullandığı ürünü çoğu kadın yüzüne sürüyor: "80 yaşında görünüyorum"

Cilt bakımı üzerine içerikler üreten bir kadın, bir ürünü kullandıktan sonra güneşe maruz kalınca cildinde büyük hasar meydana geldi. "Bu bir filtre değil, 80 yaşında görünüyorum" diyen kadın, korkunç durumu anlattı.

YANLIŞ ZAMANDA KULLANDI

Son zamanlarda oldukça popüler bir ürün olan retinol kullanan kadın, hayatının hatasını yaptı. Gündüz kullanılması önerilmeyen retinol sürüp güneşe çıkan kadının yüzü tahriş oldu. Kullanıcı, ürünün etkisini "Yüzümde asit var gibi hissediyorum" sözleriyle anlattı.

80 yaşında gibi göründüğünü belirten kadın "Kabarıyor, yanıyor, sanki yüzümde yapıştırıcı gibi hareket ettiremiyorum" dedi. Yaşanan durumu değerlendiren Dr. Shafer, "Kötü bir güneş yanığı sonrası iyileşmenin ne kadar sürdüğünü düşünün. Bu yüzden önlem almak çok önemli," ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında ya da sıcak iklimlerde güneşe duyarlı ürünleri azaltmak gerekir. Güneş veya lazerle bu tür ürünler kesinlikle karıştırılmamalı" dedi.