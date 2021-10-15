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Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

15.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in, arkadaşına destek olmak için geldiği O Ses Türkiye yarışmasındaki görüntüleri, sevenlerini şaşırttı.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

Şimdilerde Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma terleten ancak esas ününü Milli Takım'daki performansıyla yakalayan başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in, yıllar önce arkadaşına destek olmak için O Ses Türkiye yarışmasına konuk olduğunu biliyor muydunuz?

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

Acun Ilıcalı ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Zehra Güneş, henüz 17 yaşında olduğunu söyleyince, stüdyoda büyük şaşkınlık yaratmıştı.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

Zehra Güneş'in boyunun uzunluğu karşısında hayrete düşen Hadise, yarışmanın sunucusu Saat Özşırkıntı'nın boyunun kısa kalmasına değinerek ''Saadet'i göremiyoruz'' demişti.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

O yıllarda henüz çok tanınmayan bir voleybolcu olan Zehra Güneş'e, Acun Ilıcalı'dan ''İnşallah ülkemizi güzel yerlerde temsil edersin'' yorumu gelmişti.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola henüz 12 yaşındayken VakıfBank’ta adım attı. 15 yaşındayken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir sezon oynadı. Uzun yıllar VakıfBank SK'da forma terleten yıldız, birçok başarı yaşadı. 2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. VakıfBank genç takımı ile yeniden Türkiye Şampiyonluğunu tattı. Şimdilerde VakıfBank Spor Kulübü'nde ve Türkiye A millî takımında voleybolculuk yapan Zehra Güneş, orta oyuncu pozisyonunda yer almaktadır.

Güzelliği ülke sınırlarını aşan Zehra Güneş'in O Ses Türkiye görüntüleri ortaya çıktı!


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