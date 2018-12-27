Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Romanya



Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:

"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"

Brezilya



Moldova



Letonya



Kolombiya



Myanmar



Kolombiya



Rusya



Finlandiya



Kırgızistan



Türkiye



Şili



Amerika Birleşik Devletleri



Hindistan



Tibet



Brezilya



Ekvador



Kolombiya



Peru



Myanmar



İran



Gürcistan



Kolombiya



Amazon Yağmur Ormanları



Kolombiya



Kolombiya



Tacikistan



Afganistan



Küba



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



Çin



İngiltere



Türkiye



Türkiye



Yeni Zelanda



Kuzey Kore





