Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Romanya
Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:
"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"
Brezilya
Moldova
Letonya
Kolombiya
Myanmar
Kolombiya
Rusya
Finlandiya
Kırgızistan
Türkiye
Şili
Amerika Birleşik Devletleri
Hindistan
Tibet
Brezilya
Ekvador
Kolombiya
Peru
Myanmar
İran
Gürcistan
Kolombiya
Amazon Yağmur Ormanları
Kolombiya
Kolombiya
Tacikistan
Afganistan
Küba
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Çin
İngiltere
Türkiye
Türkiye
Yeni Zelanda
Kuzey Kore
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