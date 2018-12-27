TREND

Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 27.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

Güzelliğin her yerde bulunabileceğini göstermek için başlattığı 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli proje ile adını duyuran Romanyalı fotoğrafçı Mihaela Noroc, güzelliğin peşinde dünya turuna devam ediyor.

Güzelliğin peşinde dünya turu: Güzellik Atlası

Romanya
1

Mihaela Noroc, 'The Atlas of Beauty' (Güzellik Atlası) isimli projesi için 2 yıldır dünyayı dolaşıyor. Yüzlerce kadını fotoğraflayan Noroc amacı şöyle ifade ediyor:

"Amacım, cazibenin güzellik standartlarında, trendlerde, parada veya ırkta değil, farklılıklarımızda olduğunu göstermek"

Brezilya
2

Moldova
3

Letonya
4

Kolombiya
5

Myanmar
6

Kolombiya
7

Rusya
8

Finlandiya
9

Kırgızistan
10

Türkiye
11

Şili
12

Amerika Birleşik Devletleri
13

Hindistan
14

Tibet
15

Brezilya
16

Ekvador
17

Kolombiya
18

Peru
19

Myanmar
20

İran
21

Gürcistan
22

Kolombiya
23

Amazon Yağmur Ormanları
24

Kolombiya
25

Kolombiya
kol

Tacikistan
tacikistan,tLQ-ciZP_ku0-uaP00-Ytg

Afganistan
wakhan-koridoru-afganistan,pcRhgWKs4UW5GgdFTBgqWQ

Küba
kuba,xMWYLZrmoUyy7U3MD1EwrA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti,7GSYRUzxhka_wbMl4CHn3Q

Çin
cin,K9ZLCZ7is0WNdTPeE1HVkA

İngiltere
ingiltere,qTyRNHEc5UeeyDGAxygDVg

Türkiye
turkiye,HWmGCww2qEuDACBeTDq1Mg

Türkiye
turkiye,7IWVl0meUEm4Vy6-wCPdhw

Yeni Zelanda
yeni-zelanda,C_r6TINWZEmPKV9U-y9lcw

Kuzey Kore
kuzey-kore,k1wIT6fJiUGgca_XRJiTWQ


PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Rüyada hamile kadın görmek ne demektir, ne anlama gelir?Rüyada hamile kadın görmek ne demektir, ne anlama gelir?
6 yaşındaki ikiz kardeşleri evlendirdiler6 yaşındaki ikiz kardeşleri evlendirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzellik atlası dünya turu güzellik

En Çok Okunan Trend Haberler

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Türkiye bir zamanlar onu konuşuyordu! Şimdi emekli maaşıyla...

Türkiye bir zamanlar onu konuşuyordu! Şimdi emekli maaşıyla...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Antalya'da duyan koştu! Aynısı 2015'te olmuştu

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızım'da Öykü kimi seçecek? Kızım 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Kızım'da Öykü kimi seçecek? Kızım 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Rüyada salatalık görmek ne demek? Rüyada salatalık görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada salatalık görmek en anlama gelir?

İstanbul Büyükçekmece'de 'drift' yapan hafriyat kamyonu yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul Büyükçekmece'de 'drift' yapan hafriyat kamyonu yürekleri ağızlara getirdi

Rüyada eşek görmek ne demek? Rüyada eşek görmek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada eşek görmek ne anlama gelir?

Sivas'ta kardan cami büyük ilgi çekti!

Sivas'ta kardan cami büyük ilgi çekti!

Rüyada incir görmek ne demektir? İncir ile ilgili görülen rüyaların tabirleri

Rüyada incir görmek hayırlı mıdır, ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.