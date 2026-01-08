Mynet Trend

Güzelliğiyle büyülüyordu! Modelliği bırakıp rahibe oldu!

21 yaşındaki Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, modelliği bırakarak rahibe oldu. Dini hayatı seçmesinin ardından artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.

Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, 21 yaşında modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu. Dini hayatı seçmesinin ardından artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.

BABASINI KAYBETTİKTEN SONRA DÖNÜŞÜM BAŞLAMIŞ

'The Noite'ye verdiği bir röportajda olanları şöyle anlattı : "Modellik yaptığım dönemde mesleğimi bulduğumu düşünüyordum, ancak babamı kaybettikten sonra depresyon ve anksiyete yaşadım . Artık model olmanın kalbimi doldurmadığını düşünmeye başladım ."

"İşte o zaman kiliseyi aramaya başladım. Bir gün, vaaz sırasında, bir rahibenin geçtiğini gördüm ve onda çok yoğun bir ışık fark ettim. Giysilerine hayran kalmaya, bir rahibenin hayatını incelemeye ve kendimi cübbe ve peçeyle görmeye başladım ," sözleriyle değişimin başlangıcını anlattı. Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanınan Cardoso'nun bu kararı, sosyal medyada gündem oldu.

