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Güzelliğiyle mest edip, şifasıyla hastalara umut oluyor

Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen sarı kantaron otu, görsel şölen sunuyor. İlaç sanayiinde de kullanılan kantaron otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Güzelliğiyle mest edip, şifasıyla hastalara umut oluyor

Dünyanın birçok yerinde bulunan ve doğada kendiliğinden yetişen kantaron bitkisi, güzelliği kadar şifasıyla da dikkat çekiyor. Bir çok cilt rahatsızlığına iyi gelen, yara izlerinin kapanmasında etkili olan bitki, vatandaşlar tarafından toplanarak ilaç olarak kullanılıyor.

KENEYİ UZAKLAŞTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında kendiliğinden yetişen kantaron bitkileri, görsel şölen oluşturdu. Doğanın birçok rengini bir arada barındıran alan, dron ile havadan görüntülendi.

Güzelliğiyle mest edip, şifasıyla hastalara umut oluyor 1

BİRÇOK FAYDASI VAR

Kantaron bitkisine yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Tepeköy muhtarı Lütfi Gökçe, "Kantaron otunun yağı yaralara sürülür. Ayaklara kene olmasın diye de sürülür. Kene savar özelliği vardır. Birçok faydası bulunur.

Güzelliğiyle mest edip, şifasıyla hastalara umut oluyor 2

Güzel görünür, güzel kokar. İstanbul'dan bile toplamaya gelen oluyor. Bu sene yağmurların çok fazla yağması nedeniyle kantaron otu yaygın olarak görülüyor. Kenesavar olması en önemli özelliklerinden biridir. Her şeye faydası vardır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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sarı kantaron kantaron
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