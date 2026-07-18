Su seviyesi tarihi dipte! Resmi olarak su kıtlığı ilan edildi

Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede uzun süredir devam eden kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi. Özellikle nehir debilerinin tarihi seviyelere kadar gerilemesi ve sıcak hava nedeniyle su talebinin yükselmesi üzerine Ulusal Su Dağıtım Koordinasyon Komitesi'nin (LCW) tavsiyesi doğrultusunda "yaklaşan su kıtlığı" seviyesinden "gerçek su kıtlığı" seviyesine geçildiği duyuruldu.

İÇME SUYUNDA SORUN BEKLENMİYOR

Yetkililer, mevcut durumda vatandaşların içme suyuna erişiminde herhangi bir kesinti öngörülmediğini vurguladı. Ancak su kaynaklarının korunması amacıyla içme suyunun bilinçli ve tasarruflu kullanılması istendi. Açıklamada, alınan önlemlerin temel amacının mevcut suyun ülke genelinde en verimli şekilde dağıtılmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

İLK ETKİ TARIM, SANAYİ VE TAŞIMACILIKTA GÖRÜLECEK

Su kıtlığının ilk etapta tarım, sanayi ve iç su taşımacılığı üzerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Düşen su seviyeleri nedeniyle gemilerin daha düşük yükle sefer yapmak zorunda kalabileceği belirtilirken, bazı sanayi tesislerinin de soğutma sularını nehir sistemlerine eskisi kadar rahat boşaltamayacağı kaydedildi. Nehirlerdeki su miktarının azalmasıyla birlikte su sıcaklığının yükselmesi de çevresel riskleri artırıyor.

Öte yandan bazı bölgelerde çiftçilere yüzey sularıyla sulama yapılmaması yönünde kısıtlamalar getirildi.

YENİ ÖNLEMLER MASADA

Yetkililer, suyun daha dengeli dağıtılabilmesi için ülke genelinde ilave tedbirlerin değerlendirildiğini açıkladı. Bu kapsamda bazı nehirlerdeki bent ve savak sistemlerinin farklı şekilde işletilmesi, gerektiğinde ek pompa sistemlerinin devreye alınması gibi seçenekler üzerinde çalışılıyor. Özellikle batı bölgelerine daha fazla tatlı su ulaştırılarak tuzlu su girişinin azaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, son haftalarda su seviyelerinde kayda değer bir iyileşme görülmediğini, bazı bölgelerde kanalların tamamen kuruduğunu belirtti. Hava koşullarında önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde kuraklığın ve su kaynakları üzerindeki baskının önümüzdeki haftalarda da devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Hollanda'da uygulamaya alınan yeni süreç, ülkenin su yönetiminde bir üst alarm seviyesine geçildiğini gösterirken, hükümet gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulması halinde yeni tedbirleri devreye almayı planlıyor.