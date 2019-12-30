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  4. Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Güzellik algılarını alt üst etti: Siyah Hannah Montana!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Gözlerini Nil Nehri'nin yeşilinden, tenini Afrika'nın yakıcı sıcağından alan Senagalli Lolita Maukey farklı güzelliğiyle görenlere maşallah çektiriyor.

Afrika kökenli siyahi model Lolita Makuey, Nil yeşili gözleri, mükemmel elmacık kemikleri, dolgun dudakları ve pürüzsüz cildiyle esmer Barbie'yi anımsatıyor. Moda ve güzelliğin bir takım kurallara ve kalıplara bağlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Dünyada yer etmiş güzellik anlayışı ve algısını kıracak örneklerde mevcut. O örnekleri en güzellerinden biri de siyahi model Lolita Makuey.

KENDİNİ SİYAH HANNAH MONTANA OLARAK TANIMLIYOR

Senegalli model Lolita Makuey, Instagram hesabında kendini 'siyah Hannah Montana' olarak adlandırıyor ve yaklaşık 500 bine yakın takipçisiyle dikkat çekiyor. Siyah ten rengi ve Nil yeşili gözleri ile bambaşka güzelliğe sahip Lolita, resmen kendine hayran bırakıyor. Gerçek olmayacak kadar farklı bir yüz hatlarına sahip olan güzel modelin bazı fotoğraflarını gören oyun karakteri sanıyor.

Lolita, paylaşımlarıyla binlerce genç kadına ciltlerini kucaklamaları ve kendilerini tek bir güzellik tanımına sokmamaları için ilham veriyor. Güzel model Instagram paylaşımlarından birine şöyle yazdı:

Sevgili liseli takipçilerim, kız kardeşlerim, üzülmenizi ya da vakit kaybetmenizi istemiyorum. Erkekleri bu kadar umursamayın. Daha yaşınız çok küçük. Buna değmezler ve onlar sadece aptal bir basketbol video oyununu umursar.
Hele ki onlara güzle gözükmek için ekstra çaba harcamayın, kendiniz için giyinin, süslenin. Saçlarınızın veya makyajınızın onları nasıl memnun edeceğinden endişe ederek zaman harcamayın. Ve ben tüm bu hatalara düştüm, olduğum kişiden sapmama neden oldu. Okul notlarınıza odaklanın ve mezun olun...

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Anahtar Kelimeler:
Siyah Hannah Montana LOLİTA MAKUEY model instagram sosyal medya

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