Güzellik kraliçesinin ikili hayatı ifşa oldu!

Herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu. Ancak güzellik kraliçesinin gerçek mesleği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra ortaya çıktı. Takipçileri Bhasha'nın ikili hayatını gördüğünde tam anlamıyla şoke oldu.

İngiltere'nin Derby kentinde yaşayan Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos'ta güzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzel kızı seçilmişti. 23 yaşındaki İngiltere Güzeli, yarışmadan kısa süre sonra ise doktorluk mesleğine başladı. Bhasha Mukherjee, dün akşam Londra'da düzenlenen yarışmada dereceye giremedi ancak pek çok insanın sevgisini kazandı.

HEM DOKTOR HEM DE MODEL

Instagram'da 17 bin takipçisi olan güzel, hesabında hem güzellik yarışması ve aldığı modellik işleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor hem de doktor olarak görev yaptığı hastaneden paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda yaygın anksiyete bozukluğu ile müdacele eden güzellik kraliçesi, kendisiyle aynı durumu paylaşanlarla tecrübelerini paylaşarak onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Bhasha Mukherjee, yarışmanın kamp sürecinde rakiplerinden biri olan Lüksemburg güzelinin çatlamış olan bileğine doğru teşhis koymuştu. Lüksemburg güzelinin göründüğü diğer doktorlar, genç kadına sadece bileğinin burkulduğunu söyleyerek ağrı kesici ile soğutucu sprey tecavisi uygulamıştı. Ancak Bhasha, rakibine doğru teşhis koyarak onu iyileştirmek için uğraş verdiği için yarışma arkadaşlarının sevgisini kazanmıştı.