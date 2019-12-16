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Güzellik kraliçesinin ikili hayatı ifşa oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Hint asıllı İngiliz Bhasha Mukherjee isimli kadın Londra'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkesini temsil etti. Herkesin hayatını modellik yaparak kazandığını düşündüğü genç kadının gerçek mesleği ise takipçilerini çok şaşırttı.

Herkes kraliçenin hayatını modellik yaparak kazandığını düşünüyordu. Ancak güzellik kraliçesinin gerçek mesleği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan sonra ortaya çıktı. Takipçileri Bhasha'nın ikili hayatını gördüğünde tam anlamıyla şoke oldu.

İngiltere'nin Derby kentinde yaşayan Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos'ta güzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzel kızı seçilmişti. 23 yaşındaki İngiltere Güzeli, yarışmadan kısa süre sonra ise doktorluk mesleğine başladı. Bhasha Mukherjee, dün akşam Londra'da düzenlenen yarışmada dereceye giremedi ancak pek çok insanın sevgisini kazandı.

HEM DOKTOR HEM DE MODEL

Instagram'da 17 bin takipçisi olan güzel, hesabında hem güzellik yarışması ve aldığı modellik işleriyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor hem de doktor olarak görev yaptığı hastaneden paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda yaygın anksiyete bozukluğu ile müdacele eden güzellik kraliçesi, kendisiyle aynı durumu paylaşanlarla tecrübelerini paylaşarak onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Bhasha Mukherjee, yarışmanın kamp sürecinde rakiplerinden biri olan Lüksemburg güzelinin çatlamış olan bileğine doğru teşhis koymuştu. Lüksemburg güzelinin göründüğü diğer doktorlar, genç kadına sadece bileğinin burkulduğunu söyleyerek ağrı kesici ile soğutucu sprey tecavisi uygulamıştı. Ancak Bhasha, rakibine doğru teşhis koyarak onu iyileştirmek için uğraş verdiği için yarışma arkadaşlarının sevgisini kazanmıştı.

BEŞ DİL BİLİYOR

Bhasha Mukherjee'nin bu hareketi, dünya çapında pek çok gazetede manşet olmuştu. Beş dil konuşan güzellik kraliçesinin IQ'sunun 146 oldu ve bunun üstün zeka kategorisinde nitelendirildiği biliniyor. Hint asıllı güzelin çocukluğu ise maalesef kolay gelmemiş. Ailesiyle birlikte çocuk yaşta Hindistan'dan İngiltere'ye geldiğinde, farklı olduğu için dışlandığı zamanlar olmuş.

YALNIZ BİR ÇOCUKLUK GEÇİRMİŞ

Açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki güzel, "Sık sık okul değiştirmek durumunda kaldığım için 'yeni gelen çocuk' olarak damgalanmaktan kurtulamadım" diyor. Çoğunlukla yalnız bir çocukluk geçirdiğini anlatan güzel, kendisine çıkış yolu olarak ders çalışmayı ve yarışmalara katılmayı bulmuş.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik kraliçesi manken model

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