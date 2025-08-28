Mynet Trend

Güzellik uzmanının kahreden sonu! Basit bir ameliyata girdi, hayatını kaybetti... Hastaneye tepki üstüne tepki

Irak'ta yaşayan ve bir taziye için Adana'ya gelen 33 yaşındaki güzellik uzmanı, yaşadığı mide rahatsızlığının ardından özel bir hastaneye gitti. Mide fıtığı teşhisi konulan kadına ameliyat önerdiler o da kabul etti. Ancak ameliyat sonrası şikayetleri artan kadına yaşadıklarının psikolojik olduğu söylendi. Durumu kötüleşen talihsiz kadın kurtarılamadı.

Adana'da geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanan güzellik uzmanı Çiğdem Bulut (33), operasyondan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Bulut'un yakınları, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu.

20 AĞUSTOS'TA TABURCU EDİLDİ

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Çiğdem Bulut, bir yakının taziyesi için kısa süre önce Adana'ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşadığı için gittiği doktorda mide fıtığı teşhisi konulan Bulut, tedavi için ameliyat olmak istedi. Bulut, 15 Ağustos'ta ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 20 Ağustos'ta taburcu edildi.

AMELİYATA ALINDI ANCAK...

Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, Bulut’un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye getirdi. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Bulut aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.

ÖZEL HASTANEYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Bulut’un vefatının ardından acılı yakınları, mide fıtığı ameliyatının yapıldığı özel hastaneye gelerek, doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Yakınlarının doktor ve hastane hakkında şikayette bulunması üzerine Bulut'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

‘BASİT BİR AMELİYATA GİTTİ, CENAZESİ GELDİ’

Her şeyin 10 gün içinde olduğunu anlatan Çiğdem Bulut'un üvey ağabeyi Barış Tumur (35), ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini anlattı. Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri umursamadığını iddia eden Barış Tumur, "Hastaneden çıktığı için psikolojik olabileceğini, bir psikoloğa götürmesini söyledi doktor. Durumu daha da kötüleşti, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. 5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Gece yarısına kadar hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavaboya giderken buz gibi ter atarak bayılıyor. Burada nabzının 5'e düştüğü tespit edildi. Daha sonra kalbi duruyor ve 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı, sonrasında da yoğun bakıma alındı. Daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam da ölüm haberini aldık. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.

‘DOKTORLAR YÜZDE 2 ŞANS VERDİ’

Bulut'un Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesinin ardından buradaki doktorların kendilerine bilgi verdiğini aktaran üvey ağabey Mehmet Tumur (45), "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık" diye konuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

33 yaşında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Çiğdem Bulut'tan geriye ameliyat günü çekildiği videolar kaldı. Ameliyat için hastaneye giderken çekildiği videoda Bulut'un neşeli şekilde şarkı söylediği görüldü. Başka bir videoda ise tekerlekli sandalyede ameliyata giderken, gülücükler attığı kameraya yansıdı.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Bulut'un ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. Bulut'un ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu kesinlik kazanacak.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

