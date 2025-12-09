Güzellik yarışmasında skandal! Kuliste yarışmacılardan çirkin sözler: “Sadece bir grup şişman…!”

Fransa’da düzenlenen Miss France güzellik yarışması, sahnedeki ışıltılı görüntüsünün aksine, sahne arkasında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Yarışmanın hemen ertesi günü, Miss Aquitaine Aïnhoa Lahitete’nin paylaştığı bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

BACKSTAGE’DE ŞOK SÖZLER

Videoda, Miss Aquitaine ve Miss Provence Juliee Zitouni, yarışmanın sonuçlarına tepki gösterirken diğer yarışmacılara ağır sözler sarf etti. Miss Aquitaine, “Top 12 nedir bu?” diyerek hayal kırıklığını dile getirirken, Miss Provence “Sadece bir grup şişman…!” ifadelerini kullandı. Miss Aquitaine kamerayı geri çevirip “Hepsi değil, ama çoğu!” diyerek sözlerini destekledi.

TEPKİLER GELİNCE ÖZÜR GECİKMEDİ

Video hızla viral olurken, her iki yarışmacı da özür dilemek zorunda kaldı. Miss Provence Instagram’dan yaptığı açıklamada, kullandığı kelimenin kendi deyimiyle “şanslılar” anlamında olduğunu belirterek, “Bu sözler Miss France sahnesinde yeri olmayan ifadelerdir, şok edici olduğunu anlıyorum ve içtenlikle özür dilerim” dedi.

Miss Aquitaine ise, yorumları onaylamadığını ve kabul edilemez olduğunu belirterek, “Olayın sorumluluğunu tamamen üstleniyorum. Bu şekilde tepki verdiğim ve hemen kınamadığım için çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

YARIŞMANIN GALİBİ MİSS TAHİTİ

Miss France 2025 tacını Miss Tahiti Hinaukopo Devèze kazandı. Devèze, bölgesel kostümler, miras ve gelecek temalı yarışmalarda jüriyi etkileyerek birinci oldu. Ancak yarışma sonrası yaşanan bu skandal, yarışmanın gündemdeki yerini gölgeledi.