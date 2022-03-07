Güzide Duran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor mu? Sebebi ne?

Güzide Duran podyumların aranan yüzlerinden biriydi. Evlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü model gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Ünlü modelin ve eşi Adnan Aksoy'un ayrılık kararı aldıkları iddia edildi. Bu kapsamda Güzide Duran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşanıyor mu? soru ve konu başlıkları internette vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Güzide Duran'ın hayatı, biyografisi, mankenlik kariyeri ile ilgili detayların yanı sıra boşanma iddialarına ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜZİDE DURAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra podyumların en çok aranan mankenlerinden biri oldu.

Ünlü model 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi.

Modelliği bırakan Güzide Duran, sunuculuk ve oyunculuk da yapmıştır.

Güzide Duran Aksoy'un Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır.

GÜZİDE DURAN VE ADNAN AKSOY BOŞANIYOR MU?

Güzide Duran'ın 2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy'dan boşanma kararı aldığı iddia edildi.

14 yıllık eşi Adnan Aksoy hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Güzide Duran, eşini kendisine yeteri kadar değer vermemekle suçladı.

Güzide Duran bir süre önce eşi ve iki çocuğuyla ABD'nin sağlık sisteminden kaçıp Türkiye'ye gelmişti.

GÜZİDE DURAN VE ADNAN AKSOY NEDEN BOŞANIYOR?

Güzide Duran'ın "Ben ülkemde çok mutluyum. Burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandığı ve bu fikir ayrılığı üzerine de ayrılmaya karar verdikleri öğrenildi.

Eşinin kendisi için Türkiye'de kalmak istememesine kırılan ünlü model sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Freud yine çok haklı: Bir insanın size verdiği değeri sizi hiç üzmemesinden değil üzdüğü zaman bir şeyler yapmaya çalışmasından anlarsınız"



