MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gwyneth Paltrow'dan Kim Kardashian'a bomba hediye

Gwyneth Paltrow'dan Kim Kardashian'a bomba hediye

28.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un ünlü yıldızı Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop'un ürünlerinden bir paket yaparak Kim Kardashian'a gönderdi. Vibratörün de dahil olduğu hediye paketini Kim takipçilerine gösterdi.

Gwyneth Paltrow'dan Kim Kardashian'a bomba hediye

Hollywood'un ünlü yıldızı Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop ve ürünleriyle sık sık gündem oluyor. Vajina kokulu mumdan vibratöre kadar çeşitli ürünler satan ünlü isim arkadaşı Kim Kardashian'a bir hediye paketi hazırladı.

Son dönemlerde boşanma haberleriyle gündemde olan Kim'in canı bir hayli sıkkın. Arkadaşları ve ailesinden destek alan Kim Kardashian'a Gwyneth Paltrow bomba bir hediye paketi gönderdi.

40998564-9408553-On_the_inside_Kim_found_a_double_sided_wand_vibrator_from_Goop_W-a-25_1616844495133

Kim Kardashian kutuyu takipçilerine de gösterdi. Kutunun içinde bir vibratör, kayganlaştırıcı ve mum vardı. Kutuyu paylaşan ünlü isim "Kim'in orgazmı gibi kokuyor" notlu mumu da göstermeyi ihmal etmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bir mum için hiç bu kadar heyecanlanmadım..." diyen Kim Kardashian arkadaşına teşekkür etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Bikinili pozuyla korona sürecini anlattı! 'İnanılmaz ağrı...'Bikinili pozuyla korona sürecini anlattı! 'İnanılmaz ağrı...'
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Zor günleri atlatmıştı! Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Bomba sansür! Sosyal medyanın dilinde

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Tatilde saldırıya uğradı! Yüzünde 10 dikiş var

Diğer Haberler

Nafaka alamayan Emina Jahovic: 'Denge oturtmamız lazım'

Musti nafaka vermiyor! Bakın ne dedi

Seda Bakan zayıflamak için dansa sardı!

Zayıflamak için dansa sardı! Videolarına beğeni yağıyor

Yeliz Kuvancı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz Bahar kimdir?

Sadakatsiz'in Bahar'ı Yeliz Kuvancı hakkında merak edilenler

Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu barıştı! Evlilik yakın

Aşk pozunu paylaştı! Evlilik yakın

Koronavirüse yakalanan Ece Gürsel: Baş ağrım geçmiyor!

Bikinili pozuyla korona sürecini anlattı! 'İnanılmaz ağrı...'

Öyle Olsun filmi nerede çekildi? İşte Öyle Olsun filminin oyuncuları

Öyle Olsun filmi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.