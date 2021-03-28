Gwyneth Paltrow'dan Kim Kardashian'a bomba hediye

Hollywood'un ünlü yıldızı Gwyneth Paltrow, kendi markası Goop ve ürünleriyle sık sık gündem oluyor. Vajina kokulu mumdan vibratöre kadar çeşitli ürünler satan ünlü isim arkadaşı Kim Kardashian'a bir hediye paketi hazırladı.

Son dönemlerde boşanma haberleriyle gündemde olan Kim'in canı bir hayli sıkkın. Arkadaşları ve ailesinden destek alan Kim Kardashian'a Gwyneth Paltrow bomba bir hediye paketi gönderdi.

Kim Kardashian kutuyu takipçilerine de gösterdi. Kutunun içinde bir vibratör, kayganlaştırıcı ve mum vardı. Kutuyu paylaşan ünlü isim "Kim'in orgazmı gibi kokuyor" notlu mumu da göstermeyi ihmal etmedi.

"Dürüst olmak gerekirse, bir mum için hiç bu kadar heyecanlanmadım..." diyen Kim Kardashian arkadaşına teşekkür etti.



