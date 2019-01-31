Gwyneth Paltrow’un tazminat davasıyla başı dertte

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 31.01.2019 08:25 | Son Güncelleme

Deneyimli oyuncu Gwyneth Paltrow, 3 yıl önce yaptığı kayak kazası yüzünden 3.1 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya.

Gwyneth Paltrow’un tazminat davasıyla başı dertte

Avengers (Yenilmezler) serisinin Pepper Potts’u Gwyneth Paltrow 3.1 milyon dolarlık (Yaklaşık 17 milyon TL) tazminat davasıyla karşı karşıya. 3 sene önce ABD’de kayak yaparken çarptığı kişinin açtığı davada, davacı Dr. Terry Sanderson, oyuncunun kontrolsüz olduğunu savundu. Davacı Dr. Terry Sanderson, sunduğu belgelerinde ünlü oyuncunun kontrolsüz bir şekilde kayak yaptığını iddia ederek, kendisiyle çarpıştıktan sonra onu orada yaralı bir şekilde terk edip gittiğini savundu. Kazanın ardından beyninde hasar oluştuğunu ve dört kaburgasının da kırıldığını belirten Sanderson, Gwyneth Paltrow’un suçlu olduğunu açıkladı.

5ae0d17c19ee864c008b46ad-750-422

2016 yılında ABD’nin Utah eyaletine bağlı Deer Valley bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından tedavi sürecinin hala devam ettiğini söyleyen Sanderson, ekonomik olarak zarar ettiği için ABD’li oyuncudan 3.1 milyon dolar tazminat talep etti. 46 yaşındaki oyuncunun avukatları bu davanın hiçbir dayanağının olmadığını belirtti. Mahkeme henüz bir karara varmadı.


PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladıMargot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı
Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyorRyan Reynolds Deadpool’a ara veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gwyneth Paltrow tazminat davası avengers

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı: Kuvvetli şekilde etkili olacak

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

Tek yumrukla yere sermişti: İnsanlık vazifemi yaptım

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

Uyarılar peş peşe geliyor! 3 kişi donarak hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Netflix projesinde

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere Netflix projesinde

Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı

Margot Robbie’nin sırrını en yakınındaki kişi açıkladı

Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Chucky efsanesi devam ediyor

Chucky efsanesi devam ediyor

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.