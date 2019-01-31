Gwyneth Paltrow’un tazminat davasıyla başı dertte

Avengers (Yenilmezler) serisinin Pepper Potts’u Gwyneth Paltrow 3.1 milyon dolarlık (Yaklaşık 17 milyon TL) tazminat davasıyla karşı karşıya. 3 sene önce ABD’de kayak yaparken çarptığı kişinin açtığı davada, davacı Dr. Terry Sanderson, oyuncunun kontrolsüz olduğunu savundu. Davacı Dr. Terry Sanderson, sunduğu belgelerinde ünlü oyuncunun kontrolsüz bir şekilde kayak yaptığını iddia ederek, kendisiyle çarpıştıktan sonra onu orada yaralı bir şekilde terk edip gittiğini savundu. Kazanın ardından beyninde hasar oluştuğunu ve dört kaburgasının da kırıldığını belirten Sanderson, Gwyneth Paltrow’un suçlu olduğunu açıkladı.

2016 yılında ABD’nin Utah eyaletine bağlı Deer Valley bölgesinde gerçekleşen kazanın ardından tedavi sürecinin hala devam ettiğini söyleyen Sanderson, ekonomik olarak zarar ettiği için ABD’li oyuncudan 3.1 milyon dolar tazminat talep etti. 46 yaşındaki oyuncunun avukatları bu davanın hiçbir dayanağının olmadığını belirtti. Mahkeme henüz bir karara varmadı.



