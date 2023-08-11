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  4. Haaland gollerine devam ediyor! Burnley karşısında sezonun ilk maçında 3 dakika yetti...

Haaland gollerine devam ediyor! Burnley karşısında sezonun ilk maçında 3 dakika yetti...

11.08.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier League'de geçtiğimiz sezonun gol kralı Norveçli süper yıldız Erling Haaland yeni sezona da çok hızlı başladı. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier League'de geçtiğimiz sezonu attığı 36 golle gol kralı olarak tamamlayan Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, yeni sezona da çok hızlı başladı.

3 DAKİKA YETTİ

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Sezonun ilk maçında Burnley'e konuk olan Manchester City, henüz 3. dakikada Norveçli yıldızıyla sezonun ilk golüne imza attı.

36'DA İKİNCİ GOL...

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Mücadelenin 36. dakikasında ikinci kez sahneye çıkan Norveçli futbolcu attığı şık golle takımına farkı 2'ye çıkarırken, ilk maçtan 2 gol kaydetmeyi başardı.

5 BÜYÜK LİG'DE 100 GOL

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Burnley ağlarına attığı ikinci golle Erling Haaland, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde 100 gole ulaştı. Dortmund ile 63 gol kaydeden Haaland, City formasıyla 38. lig golüne kaydetti. Haaland'ın ilk profesyonel maçına çıktığı 2020'den bu yana 100 golü sadece Robert Lewandowski geçti. Polonyalı oyuncu, 114 gole imza attı.

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