Haaland gollerine devam ediyor! Burnley karşısında sezonun ilk maçında 3 dakika yetti...

İngiltere Premier League'de geçtiğimiz sezonu attığı 36 golle gol kralı olarak tamamlayan Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, yeni sezona da çok hızlı başladı.
Sezonun ilk maçında Burnley'e konuk olan Manchester City, henüz 3. dakikada Norveçli yıldızıyla sezonun ilk golüne imza attı.
Mücadelenin 36. dakikasında ikinci kez sahneye çıkan Norveçli futbolcu attığı şık golle takımına farkı 2'ye çıkarırken, ilk maçtan 2 gol kaydetmeyi başardı.
Burnley ağlarına attığı ikinci golle Erling Haaland, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde 100 gole ulaştı. Dortmund ile 63 gol kaydeden Haaland, City formasıyla 38. lig golüne kaydetti. Haaland'ın ilk profesyonel maçına çıktığı 2020'den bu yana 100 golü sadece Robert Lewandowski geçti. Polonyalı oyuncu, 114 gole imza attı.