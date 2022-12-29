Haaland kaldığı yerden devam ediyor! Rekorla döndü, izleyenleri büyüledi...

Dünya Kupası'na verilen ara sonrası, Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Verilen ara sonrası ilk maçına Leeds United karşısında çıkan Manchester City, rakibini 3-1 mağlup ederken, Haaland gollerine bıraktığı yerden devam etti ve rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Erling Haaland, doğduğu şehrin takımı Leeds United'a iki gol birden atmayı başarırken, adından yine söz ettirdi.

RODRI PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Manchester City'de De Bruyne sol kanattan topu ileriye taşıdı ve merkeze doğu gönderdi. Rodi tek pasla ceza sahası sağ çaprazda Mahrez'i buldu. Mahrez'in şutunda kaleci başarılı doldu ve dönen topu iyi takip eden Rodi, altı pasın önünden vuruşla topu ağlara gönderdi.

HAALAND SAHNEDE

Manchester City'nin dünya yıldızı 51. dakikada sahneye çıktı. Grealish orta sahada topu kaptı ve hızla kaleye doğru yöneldi. Ceza sahasına girer girmez hemen solundaki Erling Haaland'ı buldu ve genç oyuncu topu boş kaleye gönderdi.

HAALAND, HAALAND, HAALAND...

Genç yıldız Erling Haaland, takımının 3. kendisinin 2. golünü kaydetti. 64 dakikada Jack Grealish, ceza sahası sol çaprazdan içeriye çevirdi. Haaland penaltı noktasının solundan ayağının içiyle kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.

REKOR KIRDI!

Gol makinası Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 20 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başararak rekorlarına bir yenisini ekledi. Bunun yanı sıra Premier Lig'de 20 gole babası Alf-Inge Haaland'dan 167 maç daha erken ulaştı.



