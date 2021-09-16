Haaland: Real Madrid benim hayalim

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, Beşiktaş maçının ardından kendisine yöneltilen Real Madrid sorusunu yanıtladı.

Kariyerindeki hedeflerden birinin Real Madrid'de oynamak olduğunu söyleyen Haaland, "Real Madrid? Güzel soru ama şu anda ben bunu düşünmüyorum. Sadece önümüzdeki maçlara bakıyorum. Real Madrid'de oynamak ise hayatımda gerçekleştirmek istediğim bir rüya" dedi.

Borussia Dortmund'un süper yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 17. maçını Beşiktaş'a karşı oynarken, 21. golünü attı. Devler Ligi'nde 10 farklı takıma karşı mücadele eden Norveçli golcü, 9 ekibe gol atmayı başardı. Haaland sadece Manchester City müsabakasında suskun kaldı.



