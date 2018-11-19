Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan Tayfun Akalın'dan üzücü haber! Tayfun Akalın kimdir?

Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerde rol alan oyuncu Tayfun Akalın'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

ARZU FİLM DUYURDU

Arzu Film yaşanan üzücü olayı sosyal medya hesabından duyurarak, "Hababam Sınıfı filmleri oyuncusu, değerli büyüğümüz Tayfun Akalın, geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda bulunmaktadır. Yakınlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akalın ağabeyimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun hayranları da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla acil şifa dileklerinde bulundu.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Tayfun Akalın İstanbul'da doğdu. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği okudu. Bir kez evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle atan oyuncu sonrasın da Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisinde rol aldı. Seriden oyuncu arkadaşları Ahmet Arıman,Cengiz Nezir,Bülent İğdiroğlu,Dilaver Gür ve Halit Akçatepe ile halen görüşmektedir.

Tayfun Akalın 2014 yılında Esra Erol'un evlendirme programına katılarak, evlenmek istemiş ve bu durumun neticesinde Hayatta olan diğer Hababam Sınıfı Öğrencileri de programa davet edilerek ekranda nostalji yaşanmıştır.

