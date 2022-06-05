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Hababam Sınıfı konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

05.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı konusu filmin 5 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki Hababam Sınıfı konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları ve yapım yılına ilişkin detaylar haberimizde...

Hababam Sınıfı konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı, filmin 5 Mayıs 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Hababam Sınıfı konusu ne? Hababam Sınıfı filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

HABABAM SINIFI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı filminin konusu şu şekildedir:

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi'nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.

HABABAM SINIFI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Münir Özkul,

Tarık Akan,

Adile Naşit,

Kemal Sunal,

Ayşen Gruda,

Şener Şen,

Halit Akçatepe,

Akil Öztuna,

Ergin Orbey,

Feridun Şavlı,

Muharrem Gürses,

Sıtkı Akçatepe,

Kemal Ergüvenç,

Aciz Cem Gürdap,

Ahmet Arıman,

Hayri Karabey,

Ergun Sözen,

Talat Dumanlı

HABABAM SINIFI KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı, serininilk filmidir. 1974 yapımı komedi filmi Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır.

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Adile Naşit Kemal Sunal Münir Özkul Tarık Akan
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