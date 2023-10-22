Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi isimleri bulunduran serinin ilk filmi Hababam Sınıfı, Star TV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı filmi ile ilgili merak edilenler...

HABABAM SINIFI KONUSU

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Kemal Sunal - İnek Şaban

Adile Naşit - Hafize Ana

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Tarık Akan - Damat Ferit

Münir Özkul - Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini

Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri, Fizik hocası

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Akil Öztuna - Akil Hoca, Felsefe hocası

Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca

Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu

Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası

Talat Dumanlı - Kürt Sıtkı, Matematik hocası

Hayri Karabey - Rıza Hoca, Coğrafya hocası

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Ekrem Dümer - Doktor Bekir

Bilge Zobu - Beden Hocası

Dilaver Gür - Dilaver

Selim Naşit - Süslü Selim

Tuncay Akça - Bacaksız

Gazanfer Şener - Kikirik

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Bülent Onaran - Palamut Recep

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Film 1975 yılında çekilmiştir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı

21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler

23:45 Aile

02:30 Kızılcık Şerbeti





