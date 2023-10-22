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Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

22.10.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Hababam Sınıfı filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Münir Özkul'un başrolde olduğu film ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yayınlandığı dönemden itibaren ilgiyle izlenen ve serinin ilk filmi olan Hababam Sınıfı, yine heyecanla bekleniyor. Peki, Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı ne zaman ve nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Hababam Sınıfı filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Münir Özkul, Sıtkı Akçatepe, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi isimleri bulunduran serinin ilk filmi Hababam Sınıfı, Star TV'de ekrana geliyor. İşte Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki Hababam Sınıfı filmi ile ilgili merak edilenler...

HABABAM SINIFI KONUSU

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.

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HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Kemal Sunal - İnek Şaban
Adile Naşit - Hafize Ana
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Tarık Akan - Damat Ferit
Münir Özkul - Kel Mahmut, Tarih hocası ve müdür muavini
Muharrem Gürses - Okul müdürü Muharrem Gür
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri, Fizik hocası
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Akil Öztuna - Akil Hoca, Felsefe hocası
Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca
Ayşen Gruda - Yarışma Sunucusu
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi, Biyoloji hocası
Talat Dumanlı - Kürt Sıtkı, Matematik hocası
Hayri Karabey - Rıza Hoca, Coğrafya hocası
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Ekrem Dümer - Doktor Bekir
Bilge Zobu - Beden Hocası
Dilaver Gür - Dilaver
Selim Naşit - Süslü Selim
Tuncay Akça - Bacaksız
Gazanfer Şener - Kikirik
Ercan Gezmiş - Postal Rıza
Bülent Onaran - Palamut Recep

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HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar’da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Film 1975 yılında çekilmiştir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Hababam Sınıfı
21:45 Yerli Sinema Süt Kardeşler
23:45 Aile
02:30 Kızılcık Şerbeti

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