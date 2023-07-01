Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı son hali ile şaşırttı! 65 yaşındaki Sevda Aktolga bambaşka birine dönüştü

Hababam Sınıfı'nın yanı sıra . Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde sergilediği performansla o döneme damga vuran ünlü oyuncu Sevda Aktolga gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendine hayran bırakmıştı.

GÖRENLER TANIYAMIYOR!

Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde Selma rolüyle de hafızalara kazanan Sevda Tolga'nın son hali başta Twitter olmak üzere sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı.

SEVDA AKTOLGA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞOKE ETTİ

İşte Hababam Sınıfı döneminde 20'li yaşlarının başında olan Sevda Aktolga'nın son hali...



