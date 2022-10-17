Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile akıllara kazınan Ahmet Sezerel, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

1953 yılında Beyoğlu'nda dünyaya gelen Ahmet Sezerel, üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşti. Tiyatroya ilgi duyan yıldız, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

YÖNETMENLİK DE YAPTI

Daha sonra Aile Şerefi, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları gibi yapımlarda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; Şabaniye, Ortadirek Şaban, Kılıbık, Çöpçüler Kralı, Şendul Şaban gibi projelerde ise yönetmen koltuğunda oturdu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 69 yaşında olan Ahmet Sezerel, 1985 yılında açtığı Torba Sanat Evi'nin işletmeciliği halen sürdürüyor. Hizmet sektörüne de el atan Ahmet Sezerel'in Taksim Sanat Evi'nde restoranı bulunuyor.

Sosyal medyada aktif olan yıldızın paylaşımlarına ''Yılların acıması yok'' ve ''Yaşlansanız da yakışıklısınız'' gibi yorumlar yapılıyor.

''KÜLTÜR OLARAK GERİYE GİDİYORUZ''

Ahmet Sezerel, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ''Değişim kötü bir şey değil ama maalesef biz kötü yönde değiştik. Bir kısmı dijital dünyanın getirdiği şeyler ama bir kısmı da insanların kendi tercihiyle ilerleyen şeyler. Kültür olarak çok geriye gidiyoruz. Hem ekonomik olarak hem kültür olarak sınıf diye bir şey kalmadı ortada. Herkes ya zengin ya fakir. Ya çok biliyorsun ya çok cahilsin. Hiçbir şeyin ortası yok. Böyle bir şey olur mu!'' diyerek sitem etmişti.



