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Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

17.10.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1976 yılında seyirciyle buluşan Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin kadrosunda; Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Feridun Şavlı gibi birçok usta isim yer alıyordu. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde sınıfın zeki öğrencisi Ahmet'e hayat veren usta oyuncu Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ile akıllara kazınan Ahmet Sezerel, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

1953 yılında Beyoğlu'nda dünyaya gelen Ahmet Sezerel, üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşti. Tiyatroya ilgi duyan yıldız, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

YÖNETMENLİK DE YAPTI

Daha sonra Aile Şerefi, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları gibi yapımlarda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; Şabaniye, Ortadirek Şaban, Kılıbık, Çöpçüler Kralı, Şendul Şaban gibi projelerde ise yönetmen koltuğunda oturdu.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 69 yaşında olan Ahmet Sezerel, 1985 yılında açtığı Torba Sanat Evi'nin işletmeciliği halen sürdürüyor. Hizmet sektörüne de el atan Ahmet Sezerel'in Taksim Sanat Evi'nde restoranı bulunuyor.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

Sosyal medyada aktif olan yıldızın paylaşımlarına ''Yılların acıması yok'' ve ''Yaşlansanız da yakışıklısınız'' gibi yorumlar yapılıyor.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

''KÜLTÜR OLARAK GERİYE GİDİYORUZ''

Ahmet Sezerel, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ''Değişim kötü bir şey değil ama maalesef biz kötü yönde değiştik. Bir kısmı dijital dünyanın getirdiği şeyler ama bir kısmı da insanların kendi tercihiyle ilerleyen şeyler. Kültür olarak çok geriye gidiyoruz. Hem ekonomik olarak hem kültür olarak sınıf diye bir şey kalmadı ortada. Herkes ya zengin ya fakir. Ya çok biliyorsun ya çok cahilsin. Hiçbir şeyin ortası yok. Böyle bir şey olur mu!'' diyerek sitem etmişti.

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''

Hababam Sınıfı'nın yakışıklı yıldızı Ahmet Sezerel son haliyle şaşkına çevirdi! ''Yılların acıması yok''


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