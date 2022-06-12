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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

12.06.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu 12 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncuları ve yapım yılı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncuları kim? Kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu 12 Haziran 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Komedi türündeki film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ne? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncuları ve yapım tarihine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin konusu şu şekildedir:

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile sınıfın başı derttedir. Edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefatı üzerine derslere Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. İyileşen Mahmut Hoca okula geri döner, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin oyuncuları:

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Tarık Akan (Damat Ferit)

Münir Özkul (Mahmut Hoca)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Yardımcı oyuncu olarak ise;

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1975 yapımı komedi filmidir.

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Adile Naşit Kemal Sunal Münir Özkul Tarık Akan
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