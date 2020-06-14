Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ve oyuncuları!

Başrollerinde Şener Şen, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi daha pek çok usta sanatçının yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı’nın içerisine gelmesini konu alıyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor film, 1977 yılında çekildi.
Hababam Sınıfı'nda hikayelerin geçtiği Özel Çamlı Lisesi adıyla bilinen okul binası için, Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı kullanılmıştır.
ababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.
Münir Özkul – Kel Mahmut
Adile Naşit – Hafize Ana
Kemal Sunal – İnek Şaban
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Şener Şen – Badi Ekrem
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Muharrem Gürses – Müdür
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cengiz Nezir – Bozum Cahit
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
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