Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ve oyuncuları!

Başrollerinde Şener Şen, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi daha pek çok usta sanatçının yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, Ahmet adında çalışkan bir öğrencinin Hababam Sınıfı’nın içerisine gelmesini konu alıyor. Hababam Sınıfı Uyanıyor film, 1977 yılında çekildi.

Hababam Sınıfı'nda hikayelerin geçtiği Özel Çamlı Lisesi adıyla bilinen okul binası için, Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı kullanılmıştır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

ababam Sınıfı’na Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam, başta köylü diye alay ettiği Ahmet’i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.Bu filmde Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam ekibi, sürekli haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunmaktadır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut

Adile Naşit – Hafize Ana

Kemal Sunal – İnek Şaban

Halit Akçatepe – Güdük Necmi

Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer

Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket

Şener Şen – Badi Ekrem

Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü

Muharrem Gürses – Müdür

Hakkı Karadayı – Veysel Efendi

Cem Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Cengiz Nezir – Bozum Cahit

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir

