Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Yusuf Çim ve Altan Erkekli paylaştı. Peki Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir? İşte ayrıntılar...
Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'taki geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılır. Yarışmaya katılacak öğrenciler fen bölümünden seçilir. Seçilen öğrenciler öğrenen Hababam Sınıfı plan yapmaya koyulur. Kıbrıs'a yolculuk günü geldiğinde seçilen 4 öğrenci yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçakta yerini alır. Kıbrısa giden haylazların tek amacı keyifli zaman geçirmektir.
Yusuf Çim - Yakışıklı
Mehmet Ali Erbil - Akif
Deniz Akkaya - Nilufer
Fırat Albayram - Format Hasan
Öykü Çelik - Zeynep
Hakan Meriçliler - Semih Hoca
Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent
Giray Altınok - Racon Faruk
Altan Erkekli - Mehmet Hoca
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