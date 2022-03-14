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Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir?

14.03.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 yapımı komedi Türk filmi olan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmini Doğa Can Anafarta yönetti. Koronavirüs nedeniyle ertelenen film, 2 Temmuz 2021'de seyircilerle buluştu. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin çekim mekanları merak konusu oldu. İşte Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filmi hakkında detaylar...

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir?

Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. Dizinin başrollerini ünlü oyuncular Yusuf Çim ve Altan Erkekli paylaştı. Peki Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir? İşte ayrıntılar...

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'taki geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılır. Yarışmaya katılacak öğrenciler fen bölümünden seçilir. Seçilen öğrenciler öğrenen Hababam Sınıfı plan yapmaya koyulur. Kıbrıs'a yolculuk günü geldiğinde seçilen 4 öğrenci yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçakta yerini alır. Kıbrısa giden haylazların tek amacı keyifli zaman geçirmektir.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir?

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI OYUNCULARI KİMLER?

Yusuf Çim - Yakışıklı
Mehmet Ali Erbil - Akif
Deniz Akkaya - Nilufer
Fırat Albayram - Format Hasan
Öykü Çelik - Zeynep
Hakan Meriçliler - Semih Hoca
Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent
Giray Altınok - Racon Faruk
Altan Erkekli - Mehmet Hoca


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