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Haber Global spikeri Erhan Ertürk yayına sarhoş mu çıktı?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Haber Global spikeri Erhan Ertürk'ün konuşmakta güçlük çektiği anlar 'canlı yayına sarhoş mu çıktı?' sorusunu akıllara getirdi.

Haber Global'in başarılı spikeri Erhan Ertürk'ün canlı yayında konuşmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti. Konuşmasından ve hareketlerinden alkolü fazla kaçırdığı düşünülen Erhan Ertürk, sunum yapmakta ve programa bağlanan konuğuna hitap etmekte oldukça zorlandı.

Deneyimli spikerin bu görüntüleri izleyicilerde büyük şaşkınlık yarattı.

ERHAN ERTÜRK KİMDİR?

Erhan Ertürk, 1970 yılında dünyaya geldi. Meslek hayatında ATV Haber Merkezi'nde Ali Kırca'nın yanında başlayan Erhan Ertürk, muhabirlik, editörlük yaptıktan sonra Star Haber Merkezi'nde hem yayın koordinatörlüğü, hem editörlük, hem de yöneticilik yaptı.

Erhan Ertürk, 2003 yılından itibaren çalıştığı NTV'den kendi isteğiyle ayrılmıştı.


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erhan ertürk haber global

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Levent kırcayı andım Allah rahmet eylesin büyük usta az gülmedşk sarhoş tiplemesine
Adam bildiğin sarhoş çıkmış yayına ????
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