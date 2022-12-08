Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci canlı yayında kendisine gelen o yorumu okudu şaşkınlığını gizleyemedi! Yangın ekibi toplanmış...

TV 100'de sabah haberlerini sunan ve gazetelerdeki manşetleri yorumlayan Ela Rümeysa Cebeci, bu sabah da sosyal medyadan gelen yorumları izleyenleriyle paylaştı. Hem memur zammı hem asgari ücret hem de EYT'deki yaş sınırlırla alakalı haberleri aktaran Ela Rümeysa Cebeci'ye gelen yorum dikkat çekti.

'YANGIN EKİBİNİN GÜNEŞİ, KÜTAHYA'DAN SELAMLAR'

Selim isimli izleyicinin mesajını paylaşan Ela Rümeysa Cebeci; 'Kütayha Emet Yangın ekibinin güneşi, seni izliyoruz günaydın' ifadelerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kütahya'dan gelen fotoğrafı da gösteren Cebeci; 'Fotoğraf çok küçük ama toplanmışlar bizi izliyorlar, yangın ekibine sevgiler' dedi.



