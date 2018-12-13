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Haberin ortasına ışınlanan çocuk

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 13.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

BBC News'in yaptığı sokak röportajının tam ortasında birden küçük bir çocuk telekinezi ile beliriyor ve görenleri şaşkına uğratıyor.

BBC News haberi olan bir sokak röportajı sırasında arkada beliren küçük çocuğun birden bire videoda belirmesi görenleri şaşkına çevirdi ve internet aleminde tartışmalara neden oldu ve görenler bu durumun bir edit hatası olduğunu düşünüyor

Bazıları durumu şöyle açıklıyor: ''Kadını videonun sonunda mutlu göstermek için yapılan bir düzenleme hatası."

Düzenlemede tecrübesi olan bir başka kişi: "Evet bu bir düzenleme hatası. Ben benzerini daha önce yaptım, arka planda kaybolan insanlar ya da geriye doğru yürüyen insanlar gibi. "

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Anahtar Kelimeler:
telekinezi bbc canlı yayın

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