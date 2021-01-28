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Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor!

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 28.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor!

Gaziantep'te tarihi ve tabiatıyla herkesi kendine hayran bırakan 8 bin 650 metre uzunluğundaki 'Habeş Kanyonu', Rum Kale'den sonra doğa ve dağcılık sporcuları ile turistlerin yeni ilgi odağı olacak.

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan ve bölge halkı tarafından ‘Habeş Deresi’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, Rumkale’ye benzerliğinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de görsel şölen sunuyor.

Dağcılık sporu için elverişli olan 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyon, doğa yürüyüşü yapanlar için de keşfedilmeyi bekliyor.

Dünyaya tanıtılmaya ve turizme kazandırılmaya çalışılan Habeş Kanyonu yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının dikkatini çekerken, kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alan kanyon, fotoğraf tutkunları için de ideal mekanlar arasında yer yer alıyor.

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"HERKESİ BEKLİYORUZ"
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Habeş Kanyonu'nun Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi olduğunu söyledi.

Kanyonun doğa sporseverleri için henüz keşfedilmemiş bir yer olduğunu belirten Doğru, "Habeş Kanyonu ülkemizin saklı cennetlerinden birisi. Kanyon, Gümüşpınar kırsal mahallemizden başlar, Hisar Mahallemizden devam eder ve Fırat'ın karasu ile birleştiği noktada biter. Doğa sporları ve doğaseverler için muazzam bir yer olup keşfedilmeyi bekliyor. Turizm açısından çok önemli bir noktamız burası. Burada yaklaşık dokuz kilometrelik güzergah var. Bu güzergah üzerinde Roma döneminden kalma eserler, mağaralar bulunmakta. Doğa sporları açısından çok ideal bir yer. Kanyon bitim noktasından itibaren suyun Fırat'a döküldüğü havzada Rum Kale aksı yer alıyor" diye konuştu.

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"TARIMLA DEĞİL TURİZMLE DE ANILMAK İSTİYORUZ"
Kanyonun turizme kazandırılması için çalışıldığını aktaran Doğru, Araban'ın tarımla dayalı ekonomisi bulunduğunu, ancak turizmle de anılmak istediklerini vurgulayarak, "Habeş Kanyonunun turizme kazandırılması ile öncelikle ilçeye bir canlılık gelecek. Her şeyden önemlisi ekonomiye katkı sunacak. Hem ilçemizin tanıtımı hem ülkemizin tanıtımı sağlanacak. Bu bağlamda Habeş Kanyonu'nun çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Böylece ilçemizi de tarıma bağlı olmaktan çıkarıp, turizm ile anılmasını da sağlayacağız" diye konuştu.

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