MAGAZİN

'Hacı bey çok çirkinsiniz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı, Zeynep Nazlı Kayı aşkı tam gaz devam ediyor.

'Hacı bey çok çirkinsiniz'

Sosyal medyada sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı ile bolca fotoğraf paylaşan Hacı Sabancı, hakkında yorum yapan takipçilerine cevap vermeyi de ihmal etmiyor.

"HACI BEY ÇOK ÇİRKİNSİN"

Geçen günlerde Hacı Sabancı Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Bir takipçisi, "Kız çok güzel de Hacı bey çok çirkin be. Zengin olmasa işi zor" mesajını yazdı. Hacı Sabancı'nın cevabı da, " Neyse bir noktadan kurtarmışım en azından. Teşekkürler" oldu.

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TAKİPÇİ LİNÇ EDİLDİ

İşadamının yorumu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Olumsuz eleştiride bulunan takipçi ise, diğer kullanıcılar tarafından adeta linç edildi.

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Anahtar Kelimeler:
hacı sabancı Zeynep Nazlı Kayı

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