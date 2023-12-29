Hacı-Nazlı Sabancı çiftinden yılbaşı paylaşımı: Paylaşımına ise şu notu düştü...

2021'de dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Arzu Alara' ismini koymuştu.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından eşi Hacı Sabancı ile yılbaşı ağacının önünde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyetik güzel, yaptığı paylaşıma "Kocamla" notunu düşerek kalp emojisi koydu. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.







