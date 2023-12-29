MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hacı-Nazlı Sabancı çiftinden yılbaşı paylaşımı: Paylaşımına ise şu notu düştü...

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinden yılbaşı paylaşımı: Paylaşımına ise şu notu düştü...

29.12.2023 17:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıl önce evlenen Zeynep Nazlı Sabancı-Hacı Sabancı çifti, eylül ayında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Zeynep Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile yeni yıl temalı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

2021'de dünyaevine giren Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Sabancı'dan müjdeli haber gelmişti. İkili, 15 Ağustos'ta ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Çift, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Arzu Alara' ismini koymuştu.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından eşi Hacı Sabancı ile yılbaşı ağacının önünde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

hacı sabancı

Sosyetik güzel, yaptığı paylaşıma "Kocamla" notunu düşerek kalp emojisi koydu. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

İlginizi Çekebilir

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

 Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

 Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

 Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

 A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

 Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

 Soğuk havalarda ayaklarınız sıcacık kalsın! İşte Columbia ayakkabılar

Soğuk havalarda ayaklarınız sıcacık kalsın! İşte Columbia ayakkabılar


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar... 2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar...
Pedikür pozu olay olmuştu! "Ayağımı kaybetme riskim var" diyerek... Pedikür pozu olay olmuştu! "Ayağımı kaybetme riskim var" diyerek...
Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Yeni yıl notu dikkat çektiKasığına kadar yırtmacıyla olay oldu! Yeni yıl notu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı nazlı sabancı anne
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa maçı oynanacak mı? Kritik toplantı başladı...

Süper Kupa maçı oynanacak mı? Kritik toplantı başladı...

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Mehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyor

Mehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyor

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Fatih Terim'den Galatasaray sorusuna beklenmedik cevap!

Fatih Terim'den Galatasaray sorusuna beklenmedik cevap!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.