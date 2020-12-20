Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı paylaştı

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, nişanlandı.

Anne Arzu Sabancı, 18 Aralık'ta Kayı ailesinin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi Instagram'dan bu kare ile duyurdu. Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı bu fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koydu.

Nazlı Kayı da Hacı Sabancı'dan gelen isteme çiçeğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin pandemi sonrası nikah masasına oturması bekleniyor.

Aradığı mutluluğu sosyetik güzel Nazlı Kayı'da bulan iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu.

Kayı, mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Nazlı Kayı, sevgilisi ile birlikte çekilen karesini "Evet" notuyla paylaşmıştı.

