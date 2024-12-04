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Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar çıktı! Adli Tıp'a sevk edildi... DNA testi verecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.12.2024 10:36
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Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir süredir birliktelik yaşadığı Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021'de sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift Arzu Alara adını verdikleri kızlarını da 15 Ağustos 2023'te kucaklarına aldı. Ancak bir süre sonra Hacı Sabancı babalık davası ile gündeme geldi. 'Uzay' isimli çocuğun babası olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın davasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Hacı Sabancı'nın babalık davasında karar çıktı! Adli Tıp'a sevk edildi... DNA testi verecek

2021 yılında Nazlı Kayı ile dünyaevine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı’ya geçtiğimiz aylarda Fatma D. tarafından babalık davası açılmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı ve çift, Los Angeles’ta bir otelde tatil yaptı.

Bu tatilden sorna 2015’e kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otellerde buluştu. Çiftin arası 2019’da bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlilik yaptı. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

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Boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım isteyen Fatma D. ile Sabancı o dönem yeniden görüştü ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açtı ve Fatma D.'de Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.

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Fatma D. mahkemeden 3 yaşındaki Uzay'ın daha fazla mağdur olmaması bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini istedi.

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BABALIK DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Mahkeme ara kararını açıkladı ve Hacı Sabancı’nın ‘Uzay’ isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Hacı Sabancı, Fatma D. ve 3 yaşındaki ‘Uzay’ isimli çocuğu DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti bu sayede yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı
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