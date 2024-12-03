Fiyatı 2 bin 380 TL'ye düştü! Jack&Jones Puffer Mont avantajlı fiyatla sizi bekliyor

Soğuk havalar kapıya dayandığında, tarzınızdan ödün vermeden soğuktan korunmanız mümkün! Gardırobunuzda zamansız bir parça olmasını istiyor fakat onu bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem rahat hem de şık tasarımıyla öne çıkan Jack&Jones Puffer mont, günlük kullanımda konfor sunarken stilinize modern bir dokunuş katacak! İndirimdeki ürün hakkında daha detaylı bilgi için içeriğimizi okumaya devam edin.

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Jack&Jones Puffer Mont

Regular kesimi sayesinde vücudu sıkmadan saran mont, konforlu bir kullanım sunarken düz çizgileriyle her stile uyum sağlıyor. Soğuk havalarda etkili koruma sağlayan bu model, dokuma kumaşıyla dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanım avantajını bir araya getiriyor. Şehir hayatından doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilecek olan mont, hem şık hem de işlevsel bir mont arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli bir kumaşı var. Kalıpları biraz geniş. Bunu bilerek aldım."

"Pofuduk bir mont, oldukça hafif cep içleri vs güzel kumaşla kaplanmış. Rengi parlak değil mat bir renk."

Bu içerik 3 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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