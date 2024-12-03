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Fiyatı 2 bin 380 TL'ye düştü! Jack&Jones Puffer Mont avantajlı fiyatla sizi bekliyor
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Fiyatı 2 bin 380 TL'ye düştü! Jack&Jones Puffer Mont avantajlı fiyatla sizi bekliyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.12.2024 11:41
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Hem şık hem de rahat bir mont arıyorsanız, işte tam size göre bir önerimiz var: Jack & Jones Puffer Mont ile hem tarzınızı konuşturabilir hem de soğuktan korunabilirsiniz. Üstelik 924 TL indirim ile satışa sunulan ürüne şimdi çok daha uygun fiyata sahip olmanız mümkün. Bu fırsatı değerlendirerek gardırobunuza yeni bir favori eklemeye ne dersiniz?

Soğuk havalar kapıya dayandığında, tarzınızdan ödün vermeden soğuktan korunmanız mümkün! Gardırobunuzda zamansız bir parça olmasını istiyor fakat onu bulamıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem rahat hem de şık tasarımıyla öne çıkan Jack&Jones Puffer mont, günlük kullanımda konfor sunarken stilinize modern bir dokunuş katacak! İndirimdeki ürün hakkında daha detaylı bilgi için içeriğimizi okumaya devam edin.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Jack&Jones ürünlerindeki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Jack&Jones Puffer Mont

Jack&Jones Puffer Mont

Regular kesimi sayesinde vücudu sıkmadan saran mont, konforlu bir kullanım sunarken düz çizgileriyle her stile uyum sağlıyor. Soğuk havalarda etkili koruma sağlayan bu model, dokuma kumaşıyla dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanım avantajını bir araya getiriyor. Şehir hayatından doğa yürüyüşlerine kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilecek olan mont, hem şık hem de işlevsel bir mont arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli bir kumaşı var. Kalıpları biraz geniş. Bunu bilerek aldım."

  • "Pofuduk bir mont, oldukça hafif cep içleri vs güzel kumaşla kaplanmış. Rengi parlak değil mat bir renk."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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