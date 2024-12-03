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Kışın en çok satan ısıtıcısı, herkesin favorisi! "Odayı hemen sıcacık yapıyor!"
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Kışın en çok satan ısıtıcısı, herkesin favorisi! "Odayı hemen sıcacık yapıyor!"

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.12.2024 17:03
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Kışın ısınmak başlı başına bir dert! Kombinin ayarını yükseltirken cebinizi düşünüyor, "Bir kat fazla giyerim, öyle ısınırım!" diyorsanız, tam da olmanız gereken yerdesiniz. Düşük enerji tüketimiyle öne çıkan, beş dakikada koskoca odayı sıcacık yapan, kışın en çok satan ısıtıcısıyla tanışma vakti! İşte detaylar...

Kışın soğuk havaların etkisiyle evlerimizde, ofislerimizde sıcak bir atmosfer oluşturmak her zamankinden önemli hale geliyor. Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı, bu ihtiyacı karşılamak için özenle tasarlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor. Üç kademe ısı ayarı ve güçlü 2000 W gücüyle, bulunduğu ortamı anında sıcacık hale getiren bu kendisi küçük etkisi büyük ısıtıcı, e-ticaret sitelerinin kendi kategorisinde en çok satan ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Düşük enerji tüketimi ve modern tasarımı sayesinde, hem cebinizi hem de gözünüzü yormadan kışın soğuk günlerini sıcak bir keyfe dönüştürmek isterseniz aşağıda detayları yer alan bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

Geçen ay sadece Amazon'da 2 bin adetten fazla satıldı: Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı, 3 Kademeli, Bej, 2000 W

2000 Watt motor gücü sayesinde bulunduğu alanı hızlı bir şekilde ısıtma kapasitesine sahip olan Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı'nın düşük, orta ve yüksek ısı seviyelerine sahip üç kademesi bulunur. Fan özelliği sayesinde sıcak havayı daha hızlı yayarak etkin bir ısıtma sağlar. Şık ve modern bir tasarıma sahip olup ev veya ofis ortamına kolayca uyum sağlar. Genellikle hafif ve taşınabilir yapıda olup farklı alanlarda kullanılabilir. Çoğu modern ısıtıcıda olduğu gibi, aşırı ısınma ve devrilme emniyeti gibi güvenlik özellikleri mevcut. Soğuk kış aylarında ya da ek ısıtma ihtiyacının olduğu durumlarda kullanışlı bir çözüm sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görünüşü küçük ama çok güzel ısıtıyor."

  • "Kaliteli bir ürün. Evde klima var fakat bu ondan daha hızlı ısıtıyor ve inanılmaz bir şekilde bir odayı hemen sıcacık yapıveriyor."

  • "20 metrekarelik alanı beş dakikada ısıtıyor."
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Bu içerik 3 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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