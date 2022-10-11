Hacı Sabancı'nın karısı Nazlı Kayı tarzıyla dillere düştü! "Sokakta bulsam giymem"

Geçen yıl aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı’nda gerçekleşmesi planlanan düğünlerini Kayı’nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelemişti.

İkili, ölüm haberinden 40 gün sonra Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında nikah masasına oturmuştu. Çift balayını Meksika'da geçirmişti.

Sosyeteye giren Nazlı Kayı son pozuyla sosyal medyanın diline düştü. "70’s party" notuyla mavi elbisesiyle verdiği pozları paylaşan Nazlı Kayı'ya yorum yağdı. Bir kısım takipçisi Kayı'nın silikon taktırmış olabileceğini söylerken bir kısım ise "70'ler böyle değildi" dedi.

NAZLI KAYI'NIN ELBİSESİNE YORUM YAĞDI

Genel olarak yorumlar ise Hacı Sabancı'nın karısının rüküş olduğu yönündeydi. İşte yapılan yorumlardan bazıları: