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Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' iddiası gündemdeydi! Açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 17:46
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10 Ekim 2021 yılında Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir düğünle Nazlı Kayı ile dünyaevine giren Hacı Sabancı hakkındaki bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Hacı Sabancı'nın 'Uzay' isimli bir çocuğun babası olduğu söylendi ve babalık davası açıldığı iddia edildi. Bu iddialara Hacı Sabancı'dan açıklama gecikmedi...

Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' iddiası gündemdeydi! Açıklama gecikmedi

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı, 2021 yılının Ekim ayında Nazlı Sabancı ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı'nın başka bir kadından 'Uzay' adında bir oğlu olduğu iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'babalık davası' iddiasına Hacı Sabancı kayıtsız kalmadı. Hacı Sabancı hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

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Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hacı Sabancı avukatının açıklamasını direkt olarak paylaştı. O paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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''Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür iddialar ve iftiralar toplumumuz tarafından tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.''

hacı sabancı paylaşım

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Hacı Sabancı
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