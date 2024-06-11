Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' iddiası gündemdeydi! Açıklama gecikmedi

Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğlu Hacı Sabancı, 2021 yılının Ekim ayında Nazlı Sabancı ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Bu evliliğinden Arzu Alara isminde bir kızı olan Hacı Sabancı'nın başka bir kadından 'Uzay' adında bir oğlu olduğu iddia edildi.

Magazin gündemine bomba gibi düşen 'babalık davası' iddiasına Hacı Sabancı kayıtsız kalmadı. Hacı Sabancı hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hacı Sabancı avukatının açıklamasını direkt olarak paylaştı. O paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

''Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür iddialar ve iftiralar toplumumuz tarafından tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.''









