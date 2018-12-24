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Hackerların son kurbanı Hayley Atwell oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 24.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

İnternet korsanlarının yeni hedefi Hayley Atwell oldu. Hackerlar, Hayley Atwell’in cep telefonundan çaldıkları çıplak selfiesi’ni bir porno sitesine yükledi.

Hackerların son kurbanı Hayley Atwell oldu

Kaptan Amerika serisi, Agents of S.H.I.E.L.D., Ant-Man ve Agent Carter yapımlarının Peggy Carter’ı Hayley Atwell’in başı hackerlarla belada. Son olarak Disney yapımı Christopher Robin filminde rol alan 36 yaşındaki güzel yıldızın cep telefonuna internet korsanları sızdı. İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; Hackerlar, güzel yıldızı ellerinde daha çok fotoğraf olduğu yönünde tehdit ettiğini ve yeni bir sızıntının olacağını söylediklerini belirtmiş.

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2014 yılında gündeme bomba gibi düşen ünlülere hacker saldırısı olayında başta Jennifer Lawrence olmak üzere Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi yıldızların çıplak fotoğrafları internete düşmüştü. Hayşey Atwell’a yakın kaynaklar, yaşanan olaydan ötürü yıldız oyuncunun kabus gibi günler geçirdiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayley Atwell hacker saldırısı Agent Carter

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