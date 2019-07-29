Mynet Trend

Hackerların son kurbanı Jessica Alba oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hackerların hedefindeki isim güzel oyuncu Jessica Alba oldu. İnternet korsanları Alba’nın Twitter hesabını hack’ledi.

Hackerların son kurbanı Jessica Alba oldu

İnternet korsanlarının hedefindeki isim bu sefer yıldız oyuncu Jessica Alba oldu. Alba’nın Twitter hesabını hack’leyen korsanlar, ünlü oyuncunun hesabından ırkçı ve homofobik mesajlar yayınlandı.

İnternet korsanları kurbanları kervanına katılan 38 yaşındaki ABD’li oyuncunun hesabından Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı. Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı. Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu. Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.


PARTNERÜnlü isimden plaj şov!Ünlü isimden plaj şov!
Venedik Film Festivali sözünü tutmadıVenedik Film Festivali sözünü tutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jessica Alba internet korsanları

En Çok Okunan Trend Haberler

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

Tartışma alevlendi! Dava açıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
#5050×2020 taahhüdüne rağmen Venedik’te 21 filmden sadece ikisi kadınların

Venedik Film Festivali sözünü tutmadı

Stan Lee'nin adını böyle yaşatacaklar

Stan Lee'nin adını böyle yaşatacaklar

Frozen 2 hakkında Kristen Bell’den şaşırtan açıklama

'Frozen 2 yetişkinlere hitap ediyor'

Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro aynı projede

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

The Walking Dead'in kadrosuna iki yeni isim

Mahkemede avukat sette yönetmen

Mahkemede avukat sette yönetmen

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.