Hackerların son kurbanı Jessica Alba oldu

İnternet korsanlarının hedefindeki isim bu sefer yıldız oyuncu Jessica Alba oldu. Alba’nın Twitter hesabını hack’leyen korsanlar, ünlü oyuncunun hesabından ırkçı ve homofobik mesajlar yayınlandı.

İnternet korsanları kurbanları kervanına katılan 38 yaşındaki ABD’li oyuncunun hesabından Nazi Almanya’sı konulu nefret mesajları yayınlandı. Ayrıca Donald Trump’a hapisteki rap şarkıcısı YNW Melly’yi serbest bırakma çağrısı yapılırken hesaptan ırkçı ve homofobik mesajlar paylaşıldı. Bilgisayar korsanının yazdığı mesajlar, Alba’nın Twitter hesabında saatlerce kaldıktan sonra silindi ve Alba hesabına yeniden sahip oldu. Daha önce Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi pek çok ünlü ismin iCloud hesapları hack’lenmiş ve özel fotoğrafları internete sızdırılmıştı.



